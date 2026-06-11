Ольга Ручьева представила в Институте коучинга новую модель семейноцентричности российского бизнеса

Выпускную квалификационную работу защитила в Институте коучинга в Санкт-Петербурге Ольга Ручьева, управляющий партнер образовательно-консалтингового центра «Умная страна», председатель правления фонда «Семья 3.0» и сооснователь экспертного клуба «Семья и корпоративная среда». В исследовании «Применение недирективного подхода для запуска семейноцентричногоподхода в работе с сотрудниками компании» наглядно обозначен поворот российского бизнеса к новой управленческой парадигме. Это событие стало важным шагом в переосмыслении роли человека в компании и принципов формирования здоровой корпоративной культуры.

Защита состоялась в рамках программы «Интегральные технологии управления людьми и организациями», которую Институт коучинга реализует уже более четверти века. Заявленный курс нацелен на подготовку специалистов нового поколения: лидеров-интеграторов, коучей и консультантов по системному развитию организаций.

Работа стала одной из первых в стране попыток системно описать переход от формальной «заботы» к реальным изменениям корпоративного кода. Ольга Ручьева отметила, что сегодня подавляющее большинство талантов выбирают работодателя с учетом баланса работы и личной жизни, а директивные методы лишь имитируют участие и вызывают саботаж. По ее словам, в условиях, когда семейноцентричность становится национальным стандартом (в том числе через внедрение ЭКГ-рейтингов), бизнесу требуются конкретные технологии, а руководитель должен стать архитектором поддерживающей среды.

В исследовании семейноцентричность впервые определяется как модель, где благополучие семьи является залогом экономической эффективности бизнеса. Академический директор Института коучинга Яна Мельвиль высоко оценила дипломный проект, подчеркнув, что внедрение новых ценностей через приказы обречено на провал. Она указала, что предложенный Ольгой Ручьевой путь через коучинг и фасилитацию создает пространство доверия, позволяя сотрудникам органично принимать изменения и делая бизнес более устойчивым.