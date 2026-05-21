Жители Приморского края рассказали о своём регионе в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу

Приморский край вошёл в число самых активных регионов проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», реализуемой по нацпроекту «Молодёжь и дети». В своих публикациях молодые авторы рассказывали о местах, которые считают точками силы родного региона, делились личными историями, маршрутами, культурными открытиями и природными локациями, о которых, по их мнению, должна узнать вся страна.

Всего участниками проекта стали более 3 000 молодых людей из всех 89 регионов страны. Финалисты конкурсного отбора отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец – города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». Во время поездок участники будут создавать авторский контент, знакомиться с локальными инициативами и молодёжными сообществами, а также станут героями документальных фильмов о путешествии.

Работы участников из Приморского края особенно часто были посвящены природе, морским пейзажам и уникальному ощущению жизни на самом краю страны – там, где сопки встречаются с океаном, а погода может менять настроение города за считанные минуты.

Участница отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» Алина Сидоренко посвятила свою конкурсную работу знаменитым природным символам Приморья – скалам «Два брата» и скальному комплексу «Парк драконов»:

«Приморский край – это место, где ломаются привычные географические стереотипы. Здесь север встречается с югом, суровые скалы утопают в лазурных волнах, напоминающих тропические курорты, а урбанистические пейзажи за секунду растворяются в мистическом густом тумане. Мой регион невозможно описать одним словом или показать через одно время года – его природа соткана из контрастов», – подмечает Алина.

Историческую сторону Владивостока в своей работе раскрыл Андрей Товкань. Он рассказал о крепостях, военном прошлом города и памяти, которая до сих пор сохраняется в городской среде:

«Каждый день в 12:00 сигнальное орудие на Корабельной набережной производит холостой залп, напоминая о статусе города как великой военно-морской крепости. А в самом центре города стоит памятник людям, которые смогли защитить наш прекрасный город от захватчиков. В честь этого главная площадь Владивостока называется “Площадь борцов революции”. Ведь недаром простой народ отвоевывал каждый уголок своей родной земли», – рассказывает Андрей.

Отдельное место в работах участников заняла тема приморского климата – изменчивого, атмосферного и во многом формирующего характер региона. Участник отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» Илья Резинкин через свою фотоработу передал явления природы, знакомые каждому жителю Владивостока:

«Приморский туман – это явление, выходящее за рамки обычной погоды, настоящее пятое время года. С океана накатывает плотная, почти материальная белая пелена, которая скрывает из виду Золотой и Русский мосты, окутывает здания кампуса ДВФУ и Седанкинское водохранилище, превращая их в декорации к фантастическому фильму. Когда едешь по Русскому мосту, а его опоры растворяются в белой бесконечности – это и есть настоящий приморский сюрреализм. Но когда туман уходит, регион дарит невероятные закаты. Небо окрашивается в неоновые оттенки оранжевого, розового и фиолетового», – пишет Илья.

Участники проекта со всей страны чаще всего выбирали темы природы, истории и искусства. Молодые люди рассказывали о локальных традициях, редких маршрутах, семейных воспоминаниях и местах, которые формируют уникальный образ их родного региона.

Сейчас конкурсные работы оценивает экспертный совет, в который вошли фотографы, видеографы, блогеры, цифровые продюсеры и финалисты проекта «Обмен молодёжными столицами» прошлых лет.

Итоги отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года. После этого победители начнут подготовку к медиаэкспедициям вместе с наставниками проекта, чтобы уже летом рассказать о Смоленске и Ельце через собственный взгляд и авторские истории.