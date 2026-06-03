Фонд Юрия Лужкова поддержал проведение научных конференций МАЭФ-2026 к 90-летию Юрия Лужкова

В рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ-2026) в Российской академии естественных наук и Московском политехническом университете прошли пленарные конференции, посвящённые 90-летию со дня рождения Ю. М. Лужкова. В центре профессиональной дискуссии находились вопросы, имеющие стратегическое значение для долгосрочного развития страны: технологический суверенитет, научно-технологическое развитие регионов, влияние искусственного интеллекта на рынок труда, новые модели занятости, трансформация системы подготовки кадров, развитие компетенций будущего и роль человеческого капитала в обеспечении конкурентоспособности государства.

Пленарные заседания объединили руководителей федеральных органов власти, представителей Российской академии наук, ведущих университетов, научных центров России, экспертного и делового сообщества, в том числе председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению А. Н. Диденко, вице-президента Российской академии наук В. Н. Пармон, заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Е. В. Харченко, генерального директора Фонда Национальной технологической инициативы В. В. Медведева, доктора экономических наук, профессора, лауреата Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC) И. А. Башмакова.

Несмотря на различие тематик, обе конференции были объединены общей проблематикой развития страны в условиях технологических и экономических вызовов. В ходе дискуссий неоднократно отмечалось, что вопросы научно-технологического развития, подготовки кадров, региональной политики и эффективности управления, находившиеся в центре внимания Ю. М. Лужкова на протяжении всей его профессиональной деятельности, сохраняют особую актуальность и сегодня.

Посвящение пленарных заседаний юбилею Ю. М. Лужкова отражало признание его вклада в развитие отечественной науки, промышленности и государственного управления. Инженер по образованию, руководитель и организатор производства, автор изобретений и государственных инициатив, он рассматривал научно-технологическое развитие как необходимое условие экономического роста и укрепления конкурентоспособности страны.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Е. Н. Батурина отметила: «Для Юрия Михайловича вопросы научно-технологического развития, подготовки кадров и эффективности государственного управления никогда не существовали отдельно друг от друга. Он рассматривал их как основу развития государства и повышения качества жизни людей. Символично, что в юбилейный год именно эти темы становятся предметом обсуждения на площадках крупных экономических форумов».

Московский академический экономический форум традиционно является одной из ведущих экспертных площадок России для обсуждения стратегических вопросов развития экономики, науки, образования и государственного управления. Проведение конференций, посвящённых памяти Юрия Лужкова, стало частью федеральной программы мероприятий, которая реализуется в соответствии с Указом Президента РФ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова. Для подготовки и проведения мероприятий юбилейного года по поручению Председателя Правительства М. В. Мишустина сформирован организационный комитет под председательством министра культуры РФ О. Б. Любимовой. Программа включает научные, образовательные, культурные, спортивные и общественные проекты, проходящие в столице и регионах России.