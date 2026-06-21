Импортозамещенный вертолет Ансат – часть экспозиции саммита Россия – АСЕАН

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех представляет импортозамещенный и модернизированный вертолет Ансат на пятом саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Также на экспозиции выставки представлены модели вертолетов Ми-38 и Ансат в модификации AURUS.

Импортозамещенный Ансат экспонируется с двигателями ВК-650В. На вертолете заменены все иностранные компоненты, включая систему управления, в состав которой интегрирован отечественный автопилот, позволяющий выполнять полеты днем и ночью, даже в непростых метеоусловиях.

«Параллельно с сертификационными испытаниями импортозамещенного вертолета Ансат с российским двигателем мы ведем серьезную работу по его модернизации. У обновленной машины улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитных материалов, что позволит снизить ее вес. В результате будет обеспечена не только полная локализация производства Ансата, но и улучшатся эксплуатационные свойства и летно-технические характеристики вертолета», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России, куратор Бурятского регионального отделения Союзмаш России Николай Колесов.

Вертолет Ансат представлен на выставке в санитарном исполнении. Машина оснащена медицинским модулем, который включает инфекционный бокс, предназначенный для перевозки людей, зараженных опасными инфекциями, системой искусственной вентиляции легких и системой теле-ЭКГ, позволяющей расшифровывать электрокардиограмму. Медицинская версия Ансата широко применяется санитарной авиацией Госкорпорации Ростех для оказания помощи жителям в отдаленных и труднодоступных местностях. Машина составляет половину авиапарка службы и обеспечивает быструю перевозку пациента в сопровождении двух медработников.

На внутренней экспозиции в Центре уникального мастерства гости выставки смогут увидеть модели вертолетов Ми-38 и Ансат Aurus. Обе машины предназначены для деловых перелетов и перевозки VIP-пассажиров.

Саммит Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления диалоговых отношений между Россией и АСЕАН. Ожидается участие 13 делегаций, в том числе из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Малайзии, Сингапура и других стран.