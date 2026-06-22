INTCO Medical представляет медицинские расходные материалы, средства для медицинской реабилитации и решения для физиотерапии на выставке WHX Miami 2026

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22 июня 2026

Компания INTCO Medical, один из ведущих мировых производителей одноразовых перчаток, представляет на Международной медицинской выставке (World Health Expo (WHX) Miami 2026), проходящей с 17 по 19 июня во Флориде, свои медицинские расходные материалы, средства для медицинской реабилитации и решения для физиотерапии. Компания демонстрирует широкий ассортимент одноразовых перчаток, включая синтетические латексные перчатки Syntex™ и смотровые перчатки Synmax Pro, а также реабилитационные изделия, такие как инвалидные коляски и ходунки, и обсуждает с международными клиентами и партнерами вопросы применения продукции, рыночные тенденции и перспективы сотрудничества.

Центральное место в экспозиции INTCO занимают инновационные одноразовые перчатки, предназначенные для медицинского, промышленного и бытового использования. Синтетические латексные перчатки Syntex™ изготовлены из синтетического латекса и сочетают в себе эластичность, комфорт и надежную защиту. Они не содержат натуральных латексных белков, что исключает риски аллергических реакций, связанные с натуральным латексом, при этом обеспечивая устойчивость к проколам и воздействию химических веществ, необходимую для медицинского и промышленного применения. Согласно испытаниям, проведенным в соответствии со стандартом ASTM D6319, изделие также отличается мягкостью материала и относительным удлинением при разрыве более 600%.

INTCO также представляет смотровые перчатки Synmax Pro, которые обеспечивают тактильные ощущения, близкие к нитриловым перчаткам, при сохранении ценовых преимуществ виниловых изделий. Продукт предназначен для клиентов, которые ценят оптимальное сочетание комфорта, защиты, удобства использования и экономической эффективности.

«По мере того как потребности в сфере здравоохранения, промышленности и бытового применения становятся все более разнообразными, инновации должны максимально учитывать реальные условия применения продукции — от эксплуатационных характеристик материалов и комфорта пользователей до экологических аспектов, — отметил генеральный директор INTCO. — WHX Miami 2026 предоставляет нам ценную возможность встретиться с международными партнерами, лучше понять их потребности и найти новые способы поддержки клиентов на различных рынках».

Помимо одноразовых перчаток, INTCO демонстрирует изделия для реабилитации, включая инвалидные коляски и ходунки, а также продукцию для физиотерапии, такую как горячие и холодные компрессы и электроды для ЭКГ. Эти изделия подтверждают способность компании закрывать потребности медицинских центров, лечебно-профилактических учреждений, пользователей услуг по уходу на дому и широкого круга клиентов в сфере охраны здоровья и медицинского обслуживания.

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