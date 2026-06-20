В Москве состоялся X Съезд Федерации спорта глухих России

Общество
20 июня 2026

15 июня 2026 года в Москве в конференц-зале «Скай» отеля Sheraton Skypoint прошёл X Съезд общероссийской общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» (ОСФСГ). Делегаты от региональных отделений со всей России единогласным решением избрали новым президентом федерации Вячеслава Александровича Ершова. Ранее он занимал должность первого вице-президента и исполнял обязанности президента организации.

Съезд открыл исполняющий обязанности президента Вячеслав Ершов. Также с приветствием от имени министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева выступил директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов: «Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что адаптивный спорт в нашей стране имеет огромный потенциал, его нужно продолжать популяризировать. Съезд позволит обсудить актуальные вопросы развития спорта глухих, наметить новые перспективы, укрепить работу регионов».

Максим Уразов передал также тёплые слова от первого заместителя министра спорта РФ Одеса Байсултанова и вручил председателям региональных отделений Благодарственные письма министра спорта РФ за вклад в развитие физической культуры и спорта.

В работе съезда также приняли участие: Александра Зайцева (заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России); Михаил Колмыков (начальник управления по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта ФГБУ «ЦСП»); Игорь Старовойт (заместитель директора по инновационным видам спорта ФГБУ «ФЦ ПСР»).

Единым решением делегатов был также избран новый состав Правления ОСФСГ и Контрольно-ревизионной комиссии. Президентом Общероссийской спортивной федерации спорта глухих избран Вячеслав Ершов — опытный руководитель, ранее награждённый почётным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Под его руководством федерация продолжит работу по развитию адаптивного спорта для глухих и слабослышащих спортсменов, популяризации здорового образа жизни и укреплению региональных отделений.

Участники съезда поздравили Вячеслава Александровича Ершова с избранием на пост председателя ОСФСГ и пожелали успехов в развитии спорта глухих в России.

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