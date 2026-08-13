Историко-музыкальный конкурс «Сердце Сказки» прошёл в Захарьино

С 31 июля по 2 августа 2026 года на фестивале «Фэнтези Фест» (д. Захарьино, Новгородская область) впервые прошёл историко-музыкальный конкурс «Сердце Сказки». Мероприятие реализовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Его участниками стали молодые российские фолк-рок коллективы, представившие авторские песни, посвящённые русским сказкам и их героям.

Организаторы поставили цель вернуть в современную культуру образы отечественного фольклора — от былинных богатырей до мифических существ — и сделать это через актуальный музыкальный контент. Проект призван стать альтернативой зарубежному фэнтези и привлечь внимание молодёжи к родной традиции.

Как прошёл конкурс

Заявки на участие принимались в социальных сетях фестиваля. Жюри, в состав которого вошли профессиональные музыканты и историки, отобрало финалистов. Победитель выступил на сцене «Фэнтези Феста». Торжественное объявление победителей состоялось в субботу, 2 августа.

Победители и призы

Гран-при конкурса и звание победителя завоевала фолк-рок группа «Сколот» из Тамбова. Коллектив известен как одна из лучших фолк-рок команд России, его творчество охватывает большой период отечественной истории — от древнейших времён до наших дней, от серьёзной героическо-ратной тематики до весёлых праздничных напевов.

В репертуаре коллектива преимущественно авторские произведения, написанные в духе древней Руси, тексты песен созданы в былинно-героическом стиле.

Группа была образована в 2005 году в Тамбове, бессменный лидер — Алексей Павлов. За время существования коллектив записал пять студийных альбомов, включая «В добрый путь!», «От Истока Рода», «Эхо Времён», и активно гастролирует по всей России.

Распределение призового фонда:

1-е место — группа «Сколот» (г. Тамбов): профессиональная студийная запись песни и съёмка видеоклипа в декорациях русских сказок на территории фестиваля. В съёмках задействованы более 120 человек массовки и профессиональных актёров.

2-е место — денежный сертификат 50 000 рублей.

3-е место — денежный сертификат 30 000 рублей.

Социальная значимость

Конкурс дал молодым фолк-исполнителям платформу для развития и заявил о себе как о событии, сохраняющем культурное наследие и укрепляющем связь поколений.