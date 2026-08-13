Эксперты обсудили карьерные возможности в этнокультурной сфере

На Первом Российском Национальном Канале состоялась премьера первого выпуска нового медиапроекта Ресурсного центра в сфере национальных отношений — телепередачи «Ресурсная среда». Первый эфир посвящён карьерным возможностям и профессиональному развитию в этнокультурном секторе.
Экспертами выпуска стали представители этнокультурного сектора и профессионалы из разных областей:
— Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Константин Матис;
— Директор Дома дружбы народов Удмуртской Республики, председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Юлия Шахтина;
— Карьерный консультант, эксперт в области карьерного менеджмента Полина Водянова.
Дистанционно к разговору присоединились:
— Директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» Евгения Михалева;
— Член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин;
— Доцент Югорского государственного университета, советник Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, программный директор Всероссийского форума национального единства Николай Качин.
Ведущим первого выпуска выступил аспирант кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, финалист Всероссийского проекта «ЭтНик: кадры решают» Алексей Абакшин.
Участники программы обсудили, какие траектории карьерного развития сегодня существуют в этнокультурном секторе и в каких профессиональных направлениях специалисты могут реализовать себя. Эксперты разобрали распространённые мифы о работе в этносфере, рассказали о востребованных компетенциях и поделились практическими рекомендациями для тех, кто только начинает профессиональный путь или планирует дальнейшее карьерное развитие, и даже при помощи искусственного интеллекта сформировали образ лидера будущего.
Премьера первого выпуска «Ресурсной среды» состоялась на Первом Российском Национальном Канале. Дополнительно программа выйдет в социальных сетях Ресурсного центра в сфере национальных отношений.
График эфиров первого выпуска на телеканале:
— 12 августа в 9:00 и 19:00
— 13 августа в 13:40
— 14 августа в 10:00
— 15 августа в 18:11
— 16 августа в 14:55
Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.