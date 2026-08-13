Эксперты обсудили карьерные возможности в этнокультурной сфере

Общество
13 августа 2026

На Первом Российском Национальном Канале состоялась премьера первого выпуска нового медиапроекта Ресурсного центра в сфере национальных отношений — телепередачи «Ресурсная среда». Первый эфир посвящён карьерным возможностям и профессиональному развитию в этнокультурном секторе.

Экспертами выпуска стали представители этнокультурного сектора и профессионалы из разных областей:

— Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Константин Матис;

— Директор Дома дружбы народов Удмуртской Республики, председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Юлия Шахтина;

— Карьерный консультант, эксперт в области карьерного менеджмента Полина Водянова.

Дистанционно к разговору присоединились:

— Директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» Евгения Михалева;

— Член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин;

— Доцент Югорского государственного университета, советник Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, программный директор Всероссийского форума национального единства Николай Качин.

Ведущим первого выпуска выступил аспирант кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, финалист Всероссийского проекта «ЭтНик: кадры решают» Алексей Абакшин.

Участники программы обсудили, какие траектории карьерного развития сегодня существуют в этнокультурном секторе и в каких профессиональных направлениях специалисты могут реализовать себя. Эксперты разобрали распространённые мифы о работе в этносфере, рассказали о востребованных компетенциях и поделились практическими рекомендациями для тех, кто только начинает профессиональный путь или планирует дальнейшее карьерное развитие, и даже при помощи искусственного интеллекта сформировали образ лидера будущего.

Премьера первого выпуска «Ресурсной среды» состоялась на Первом Российском Национальном Канале. Дополнительно программа выйдет в социальных сетях Ресурсного центра в сфере национальных отношений.

График эфиров первого выпуска на телеканале: 

— 12 августа в 9:00 и 19:00

— 13 августа в 13:40

— 14 августа в 10:00

— 15 августа в 18:11

— 16 августа в 14:55

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

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