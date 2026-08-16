Локализация систем мониторинга глюкозы в Белоруссии станет новым проектом «Медтехсервиса»

Иркутское ООО «Медтехсервис», единственный в России производитель полного цикла глюкометров и тест-полосок для диабетиков, планирует выйти на рынок Белоруссии. Как сообщает «Ъ, 24-27 августа в Иркутске ожидается визит делегации Брестской области, которую возглавит председатель облисполкома Петр Пархомчик. В состав делегации также входит Андрей Репич, директор ОАО «Экзон», входящего в белорусский фармацевтический холдинг «Белфармпром».

Белорусская сторона отметила, что основной темой переговоров будет организация производства систем мониторинга уровня глюкозы в крови на базе предприятия «Экзон» в Белоруссии. Во время визита участники встречи планируют обсудить возможные варианты углубления сотрудничества.

Одновременно «Медтехсервис» активно расширяет своё присутствие на Дальнем Востоке. 12 августа 2026 года, по решению управляющей компании инновационного научно-технологического центра «Русский», расположенного на острове Русский во Владивостоке, предприятие было включено в реестр участников проекта в области «Биомедицина и фармацевтика, биотехнологии». Статус участника ИНТЦ предоставляет налоговые льготы и особые условия для проведения научных исследований и опытно-конструкторских разработок.

Для нас крайне важно продолжать сотрудничество с белорусскими партнёрами. Укрепление экономических связей, особенно в области производства медицинских изделий, соответствует целям Союзного государства, основанного на прочном договорном фундаменте между нашими странами. Артемий Забава, руководитель отдела по связям с общественностью «Медтехсервиса», сообщил «Ъ», что локализация производства систем мониторинга глюкозы на территории Белоруссии открывает новые рынки для отечественной продукции, подтверждает её высокое качество и способствует укреплению технологической независимости Союзного государства.

На фоне увеличения производственных мощностей в Иркутской области предприятие анонсирует запуск новых проектов. В течение следующего года «Медтехсервис» планирует нарастить выпуск тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови на 15%. Финансирование этого проекта будет осуществляться в рамках государственной программы поддержки малых технологических предприятий, реализуемой Минэкономразвития и Корпорацией МСП. Общая сумма льготных средств составит 500 миллионов рублей.

В настоящее время предприятие способно выпускать 3,5 миллиона упаковок по 50 тест-полосок и 500 тысяч систем в год. В рамках проекта планируется увеличить производственные мощности до 4 миллионов упаковок тест-полосок ежегодно. Как сообщают региональные власти, стоимость этих изделий на 30–50% ниже импортных аналогов. Основное преимущество продукции заключается в использовании фермента нового поколения — глюкозодегидрогеназы (GDH FAD) — в сочетании с уникальной карбоновой пастой для электродов, что способствует снижению себестоимости.

ООО «Медтехсервис» было зарегистрировано в Иркутске в 2008 году и занимается производством лекарств и медицинских материалов. Компания в равной степени принадлежит ООО «Лето финанс» и Петру Железнякову. Согласно информации сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка компании достигла 707 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 25,6 миллиона рублей.

Источник: kommersant.ru