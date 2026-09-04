CGTN — Как «золотые» отношения между Китаем и Кыргызстаном приносят пользу обеим странам и всему региону

В Центральной Азии набирает темпы строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, причем на кыргызстанском участке, на который приходится почти 60% общей протяженности магистрали (одного из флагманских проектов инициативы «Пояс и путь»), работы идут полным ходом.

Подчеркивая более широкое значение проекта, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отметил, что в последние годы крупные проекты сотрудничества Китая и Кыргызстана, включая строительство железной дороги, неуклонно продвигаются вперед, оказывая действенную поддержку развитию обеих стран, принося пользу их народам и способствуя миру, стабильности и процветанию в регионе.

В ходе переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно с Кыргызстаном более эффективно сопрягать стратегии развития, углублять обмен опытом государственного управления, добиваться более ощутимых и доступных для населения результатов практического сотрудничества и обеспечивать существенный прогресс в построении китайско-кыргызстанского сообщества единой судьбы.

«Золотой» период двусторонних отношений

Прибыв в воскресенье в Бишкек с государственным визитом в Кыргызстан, Си Цзиньпин в письменном заявлении подчеркнул, что двустороннее сотрудничество вступило в «золотой» период стремительного развития.

На переговорах, состоявшихся днем позже, Жапаров подтвердил, что двусторонние отношения вступили в «золотой» период и достигли наивысшего уровня за всю свою историю, а Китай является «самым близким другом и самым надежным партнером Кыргызстана».

В своем вступительном слове Си Цзиньпин сказал, что под руководством лидеров двух стран двусторонние отношения совершили качественный скачок, а сотрудничество во всех областях в последние годы динамично развивается.

Китай уже на протяжении длительного времени является крупнейшим торговым партнером Кыргызстана и главным источником прямых иностранных инвестиций. Статистика торговли свидетельствует о растущей динамике экономических связей: в 2025 году объем двусторонней торговли достиг рекордных 27,2 млрд долларов США, увеличившись на 19,8% в годовом исчислении.

Эта тенденция сохранилась и в 2026 году: с января по июль торговый оборот достиг 11,7 млрд долларов США, чему способствовал значительный рост поставок в эту центральноазиатскую страну китайской экспортной продукции из категории «новой тройки» — электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и фотоэлектрического оборудования, — а также машин и электротехнических товаров, а совокупный объем прямых китайских инвестиций в Кыргызстан, как свидетельствуют данные Министерства торговли Китая, к концу июля 2026 года превысил 2 млрд долларов США.

В понедельник стороны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в области науки и технологий, образования, гуманитарных и культурных обменов и СМИ, а также обменялись текстами двусторонних документов, охватывающих инвестиции, транспорт, таможенное сотрудничество и установление побратимских связей между городами.

Кроме того, главы двух государств подписали совместную декларацию о качественном развитии китайско-кыргызстанского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и двусторонний договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам Си Цзиньпина, подписание договора создаст важную правовую основу для сохранения многолетней дружбы между двумя странами и их неизменной взаимной поддержки. В свою очередь Жапаров заявил, что договор откроет более широкие перспективы для развития двусторонних отношений.

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина, приуроченный к 35-летию независимости Кыргызстана, еще раз свидетельствует о глубокой дружбе и высоком уровне взаимного политического доверия между двумя странами, знаменуя собой важную веху в истории двусторонних отношений, сказал Жапаров.

Более тесная координация в рамках многосторонних механизмов

Будучи государствами-учредителями Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и членами Глобального Юга, Китай и Кыргызстан занимают близкие позиции по вопросам защиты международной справедливости и продвижения открытого и инклюзивного развития.

В условиях сложной и нестабильной международной и региональной обстановки Китай и Кыргызстан тесно координируют свои действия по многосторонним каналам, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, механизма «Китай-Центральная Азия» и ШОС.

В частности, Китай поддержал и приветствовал избрание Кыргызстана в июне непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а Кыргызстан, в свою очередь, присоединился к предложенной Китаем Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WAICO) со штаб-квартирой в Шанхае и Международной организации по медиации (International Organization for Mediation) со штаб-квартирой в Гонконге.

Си Цзиньпин заявил в понедельник, что Китай поддерживает стремление Кыргызстана играть более значимую роль в международных и региональных делах и готов к дальнейшему укреплению координации с Кыргызстаном в рамках ООН.

Он добавил, что Китай готов совместно с Кыргызстаном противостоять гегемонизму и политике силы, отстаивать подлинную многосторонность, защищать международную справедливость и содействовать формированию более справедливой и равноправной системы глобального управления.

По словам Жапарова, четыре выдвинутые Китаем глобальные инициативы в области развития, безопасности, цивилизации и глобального управления помогают странам объединять усилия для преодоления общих вызовов и построения более справедливого и стабильного международного порядка.

Он добавил, что Кыргызстан готов тесно координировать свои действия с Китаем на многосторонних площадках, включая ООН, ШОС, механизм «Китай-Центральная Азия» и WAICO, совместно защищая мир и стабильность во всем мире.