Преодоление разрыва в цифровой грамотности может принести мировому ВВП дополнительные триллионы долларов

Согласно опубликованному вчера новому исследованию более одного из трех (38 %) человек остаются в режиме офлайн, несмотря на наличие доступной им мобильной широкополосной связи. Часто это связано с отсутствием навыков цифровой грамотности.

Новый доклад «Bridging the Divide: Enhancing Digital Literacy in the AI Era» (Преодоление разрыва — повышение цифровой грамотности в эпоху ИИ), подготовленный GSMA Intelligence в сотрудничестве с Huawei, выявил цифровой разрыв, затрагивающий 3,1 миллиарда человек, вызванный нехваткой цифровых навыков, доверия пользователей и грамотности в области ИИ.

ИИ дает не только преимущества, но и повышает риски

Согласно существующим отраслевым прогнозам сокращение разрыва в возможностях может принести мировому ВВП дополнительно около $3,5 трлн к 2030 году, причем более 90 % этого прироста будет приходиться на страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД). Физическое покрытие мобильной широкополосной связью в настоящее время затрагивает 96 % мирового населения.

В докладе, представленном на Digital Learning Week ЮНЕСКО, говорится, что искусственный интеллект может выступать в качестве моста и барьера для недостаточно обслуживаемых сообществ. Голосовые помощники и приложения на основе ИИ, которые работают с изображениями, аудио и видео, могут помочь пользователям с низкой грамотностью обойти необходимость ввода текста. В то же время они повышают стандарты безопасности и критического мышления, необходимые для их безопасного использования. Тем не менее, исследование предупреждает, что пользователи теперь должны быть в состоянии понимать, что такое конфиденциальность данных и выявлять риски, такие как мошенничество и дипфейки.

В исследовании приводятся статистические данные Всемирного банка о том, что грамотность в отношении генеративного искусственного интеллекта представляет собой самую ценную категорию навыков, с надбавками к заработной плате до 36 %, что намного превышает доходность как для цифровых, так и для традиционных ИИ-навыков.

Авторы предупреждают, что без целенаправленных вмешательств в базовое цифровое обучение быстрое внедрение ИИ рискует закрепить существующее неравенство даже в районах с полным охватом сети.

Мобильные классы развивают навыки в отдаленных районах

Инициативы по цифровой интеграции обычно ориентированы на тех, кто наиболее подвержен риску цифровой изоляции, включая сельские и отдаленные общины, детей и учителей в сельских школах, пожилых людей, а также женщин и девушек.

В отчете подчеркивается необходимость моделей доставки на уровне сообществ. В качестве примера, проверенного на практике, приводится инициатива Huawei Skills on Wheels (Навыки на колесах), в частности мобильные классы DigiTruck на солнечных батареях, которые обеспечивают аппаратное обеспечение, подключение к сети в сельской местности и практическое обучение, включая грамотность в области ИИ в районах, не подключенных к сети.

С 2019 года учебные курсы, проводимые в рамках проектов Skills on Wheels, охватили более 130 000 человек в 21 стране мира, и еще больше людей получают косвенную выгоду. Тренеры DigiTruck поощряют студентов делиться своими новыми навыками, что, как показано, происходит на практике. Доклад о DigiTruck, подготовленный Министерством информации, связи и цифровой экономики Кении, показывает, что 79 % опрошенных учеников DigiTruck передали свои недавно приобретенные цифровые навыки членам семьи и сверстникам.

Политики призвали рассматривать грамотность в области ИИ как основную инфраструктуру

В докладе содержится призыв к политикам, операторам связи и поставщикам технологий работать сообща и сосредоточиться на четырех приоритетах для преодоления разрыва:

Отношение к практической осведомленности в области ИИ, онлайн-безопасности и проверке информации как к базовой национальной квалификации.

Внедрение многоязычных голосовых и диалоговых интерфейсов в государственные сервисы для минимизации технических препятствий на стороне пользователя.

Расширение мобильных учебных подразделений посредством межсекторальных партнерств, которые сочетают в себе возможности подключения операторов, технологии поставщиков и местные сети НПО.

Измерение результатов по независимому выполнению задач и устойчивости к мошенничеству, а не по количеству обучающихся.

«Цифровая грамотность больше не может определяться статическими порогами», — сказал Тим Хатт (Tim Hatt), руководитель отдела исследований и консалтинга GSMA Intelligence. «Одной связи недостаточно — возможности, дизайн системы и доверие должны развиваться вместе. Чтобы воспользоваться этой многотриллионной возможностью, заинтересованные стороны должны интегрировать многоуровневую грамотность в области ИИ непосредственно в повседневную деятельность через доверенные каналы сообществ».

«Мобильные классы продемонстрировали огромную ценность, помогая недостаточно обслуживаемому населению преодолевать физические и психологические барьеры на пути к технологиям», — сказал Гэвин Аллен (Gavin Allen), главный исполнительный редактор Huawei. «Мы продолжим работать вместе с местными органами власти и отраслевыми партнерами, чтобы стимулировать цифровую грамотность, гарантируя, что никто не останется позади при переходе к ИИ-экономике».

Осенью этого года во Франции стартует новая программа DigiTruck, охватывающая несколько городов в регионе Иль-де-Франс и ориентированная на обучение цифровым навыкам малообеспеченных и недостаточно обслуживаемых сообществ.