Рынок строительных материалов 2027: 7 трендов, которые определят развитие отрасли

За последние несколько лет строительная отрасль изменилась сильнее, чем за предыдущее десятилетие. Если раньше главным критерием выбора оставалась цена, то сегодня заказчики всё чаще оценивают срок службы, эксплуатационные расходы, технологичность и надёжность материалов. Эксперты бренда-производителя композитных материалов COMPOGLASS проанализировали ключевые тенденции, которые уже сегодня меняют рынок и составили прогноз, что будет определять развитие отрасли в 2027 году.

Тренд №1. Реконструкция становится драйвером рынка

Строительная отрасль постепенно смещает фокус с нового строительства на модернизацию существующих объектов. Коммерческая недвижимость, производственные предприятия, агропромышленные комплексы, склады и объекты социальной инфраструктуры всё чаще проходят реконструкцию вместо полного строительства с нуля.

Вслед за этим меняются требования к строительным материалам. Все больший спрос получают решения, позволяющие быстро обновить кровлю, фасад, светопрозрачные конструкции или инженерные системы без масштабной перестройки здания.

Тренд №2. Покупатели считают стоимость владения, а не цену закупки

Еще недавно главным аргументом была минимальная цена квадратного метра. Сегодня профессиональный рынок всё чаще оценивает стоимость полного жизненного цикла материала (Life Cycle Costing, LCC).

При выборе начинают учитывать срок службы, расходы на обслуживание, вероятность ремонта, стоимость монтажа, затраты на демонтаж, периодичность замены. В результате более дорогое решение может оказаться экономически выгоднее за счет сокращения эксплуатационных расходов.

Именно поэтому долговечность постепенно становится одним из ключевых экономических показателей строительного материала.

Тренд №3. Композитные материалы переходят из нишевого сегмента в массовый

Композиты уже давно используются в авиации, химической промышленности и транспортной инфраструктуре. Теперь аналогичный процесс происходит и в гражданском строительстве.

Причина проста — россияне всё чаще выбирают материалы, сочетающие небольшой вес, прочность, устойчивость к внешним воздействиям и длительный срок эксплуатации.

Композиты постепенно становятся самостоятельной категорией современных строительных материалов, а не альтернативой традиционным решениям.

Тренд №4. Производители становятся технологическими партнерами

Покупатель всё реже ищет просто строительный материал. Ему необходим готовый комплекс: технические консультации, подбор решения, BIM-модели, типовые узлы, рекомендации по проектированию, сопровождение монтажа, сервис после поставки.

Компании постепенно трансформируются из поставщиков продукции в инженерных партнёров проекта.

Тренд №5. ESG переходит из деклараций в экономику проекта

Ещё несколько лет назад устойчивое развитие рассматривалось преимущественно как элемент корпоративной стратегии.

Сегодня ESG всё чаще оценивается через конкретные показатели эффективности объекта. Особое значение приобретают долговечность материалов, снижение строительных отходов, энергоэффективность, ремонтопригодность, рациональное использование ресурсов.



Материал, который способен прослужить несколько десятилетий без замены, зачастую оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем более дешёвое решение, требующее регулярного обновления.

Тренд №6. Цифровизация меняет рынок строительных материалов

Проектирование и выбор материалов становятся цифровыми. Активно развиваются BIM-проектирование, цифровые каталоги продукции, электронный документооборот, автоматизированные расчеты, онлайн-подбор материалов.

Одновременно растет влияние маркетплейсов и специализированных цифровых платформ, где заказчики сравнивают характеристики продукции еще до обращения к производителю.

Тренд №7. Импортозамещение сменяется технологической конкуренцией

Если несколько лет назад основной задачей было заменить импортные материалы, то сегодня рынок переходит к следующему этапу — развитию собственных технологий.

Российские предприятия активно инвестируют в модернизацию производств, автоматизацию, разработку новых материалов и расширение продуктовых линеек. Конкуренция всё чаще строится не вокруг происхождения продукции, а вокруг её технических характеристик, срока службы и эффективности эксплуатации.

Мнение эксперта

Михаил Павличенков, директор производства композитных материалов COMPOGLASS: «Мы наблюдаем, как строительный рынок переходит от логики “купить дешевле” к логике “эксплуатировать эффективнее”. Сегодня заказчики всё чаще задают вопросы о сроке службы, стоимости жизненного цикла, устойчивости материалов к внешним воздействиям и возможности сократить эксплуатационные расходы. Именно эти параметры становятся определяющими при выборе современных решений.

Композитные материалы — один из примеров такой трансформации. Они позволяют сочетать прочность, небольшой вес, долговечность и стабильность характеристик, что особенно важно для объектов, рассчитанных на десятилетия эксплуатации. В ближайшие годы именно материалы с прогнозируемыми свойствами и высокой экономической эффективностью будут задавать новые стандарты строительной отрасли».