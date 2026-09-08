Фонд Юрия Лужкова вручил награды лучшим молодым теннисистам России

С 29 августа по 5 сентября 2026 г. в Москве в шестой раз проходил «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования проводились при поддержке Фонда Юрия Лужкова и Детской теннисной школы «Белокаменная».

Турнир стал важной частью мемориальной программы в честь 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, реализуемой в 2026 году в России в соответствии с Указом Президента России от 15 октября 2025 года.

Всего в турнире приняли участие 100 юных спортсменов – юношей и девушек до 15 лет, представляющих теннисные школы Москвы? Московской области, Сочи, Тулы, Рязани, Альметьевска, Санкт-Петербурга, Когалыма, Липецка, Ижевска, Курска, Брянска, Воронежа, Казани и Краснодара. В зависимости от результатов, достигнутых на турнире, все участники получат квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердят свои спортивные разряды.

5 сентября, в финальный и самый зрелищный день турнира, состоялись решающие матчи за призовые места и церемония награждения.

Победителями в смешанном парном разряде стали У.Г. Цыбина (Москва) и В.П. Сафонов (Сочи), одержав в финале победу над В.Р. Поляковой (Коломна) и П.П. Егоровым (Санкт-Петербург). Лучшим среди юношей стал Р.Д. Хохлов (Москва), второе место занял В.Л. Сафонов (Сочи). Победительницей среди девушек стала А.В. Портнова (Москва), выигравшая в финале у У.Г. Цыбиной (Москва).

Фонд Юрия Лужкова наградил победителей денежными сертификатами. Призы юные теннисисты получили из рук первого вице-президента Федерации тенниса города Москвы Н.А. Камельзон, председателя Федерации легкой атлетики г. Москвы О.В. Курбатова и исполнительного директора Федерации тенниса г. Москвы А.В. Мастюка.

Председатель Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина приветствовала молодых спортсменов, их тренеров, родных, друзей и болельщиков, подчеркнув особую значимость этого турнира в мемориальной юбилейной программе: «Теннис был для Юрия Михайловича гораздо больше, чем спорт. Он видел в этой игре школу характера, дисциплины и умения мыслить на несколько шагов вперёд. Именно эти качества он считал основой настоящих побед – не только на корте, но и в жизни. Он искренне радовался успехам молодых спортсменов и был убеждён, что поддержка детского и юношеского спорта – это важный вклад в будущее страны».

Турнир прошел на кортах Детской теннисной школы «Белокаменная» уже в четвертый раз – эта школа была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря личной поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном участии.

Федерация тенниса Москвы выразила благодарность Фонду Юрия Лужкова и лично Председателю Фонда Юрия ЛужковаЕлене Николаевне Батуриной за поддержку доброй традиции проведения теннисных соревнований в столице: «Непосредственное участие Юрия Михайловича в организации матчей чемпионатов мира, проходивших в Москве, поддержка и внимание к международному турниру «Кубок Кремля», бесконечные часы, проведённые на трибунах в качестве преданного болельщика, – всё это свидетельствует о его огромном вкладе в развитие этого вида спорта».

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова» проводится с 2020 года, являясь данью памяти Юрия Михайловича Лужкова, возглавлявшего Правительство Москвы на протяжении 20 лет, а также признанием его огромного вклада в развитие российского и московского спорта и, в особенности, многолетней поддержке российского тенниса.

Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает многочисленные проекты, направленные на развитие образования, культурной и общественной жизни москвичей и россиян – тех сфер, которые всегда были близки и дороги Юрию Михайловичу.