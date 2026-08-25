Университет Соган в Сеуле открывает для иностранных аспирантов STEM-направлений возможность учиться без оплаты обучения

Для будущего аспиранта, рассматривающего возможность переезда в Корею, финансовые расчеты обычно начинаются со стоимости обучения. Высшая школа Университета Соган рассчитывает, что полное исключение этой статьи расходов — для определенной категории иностранных студентов естественно-научных и инженерных направлений — повлияет как на решение о поступлении, так и на желание выпускников остаться в Корее.

В рамках программы SOGANG RISE SURPASS TRACK соответствующие установленным требованиям иностранные студенты, поступившие на естественно-научные и инженерные направления Общей высшей школы, могут получить стипендию, покрывающую 50% стоимости обучения за счет проекта Seoul ANCHOR Project, и еще 50% — за счет Sogang Global Scholarship. В совокупности две стипендии полностью покрывают стоимость обучения. Регистрационный взнос при поступлении и другие применимые обязательные сборы в программу не входят.

Программа реализуется в рамках подпроекта 1-2 «Привлечение иностранных специалистов для передовых отраслей будущего» проекта Seoul ANCHOR Project — инициативы, поддерживаемой Министерством образования и правительством столичного города Сеула.

Не только бесплатное обучение

Программа позиционируется как нечто большее, чем просто снижение стоимости обучения. Помимо полного освобождения от платы за обучение, участникам SOGANG RISE SURPASS TRACK могут предоставляться гранты на академическую деятельность, поощрительные выплаты за публикацию результатов исследований, гранты на повышение уровня владения корейским языком, поддержка при прохождении стажировок и другие виды помощи, связанные с академическим и профессиональным развитием.

По словам представителей университета, цель состоит в том, чтобы иностранные студенты могли сосредоточиться на учебе и научных исследованиях, одновременно знакомясь с академической, исследовательской и промышленной средой Кореи и приобретая практические знания и навыки, от которых зачастую зависит, сможет ли иностранный выпускник после получения корейского диплома построить карьеру в стране.

Исследовательский университет с четко сформулированной миссией

Высшая школа Университета Соган следует девизу Obedire Veritati — «Повинуйся истине» — и предлагает ориентированную на научные исследования академическую среду в самом центре Сеула. Образовательная традиция университета, основанная на принципах иезуитского образования, делает акцент на академической строгости, критическом мышлении и стремлении к знаниям, а программы высшей школы направлены на подготовку исследователей, профессионалов, новаторов и лидеров международного уровня.

Высшая школа предлагает магистерские и докторские программы на базе 39 кафедр, охватывающих гуманитарные, общественные, естественные и инженерные науки, а также междисциплинарные направления, а одной из характерных особенностей обучения в университете является тесное взаимодействие студентов с научными руководителями и преподавателями.

Академические возможности не ограничиваются собственным кампусом университета. Соган заключил соглашения о студенческом обмене и взаимной регистрации на учебные курсы с другими университетами Сеула, благодаря чему студенты могут расширять выбор дисциплин и устанавливать исследовательские связи с рядом ведущих учебных заведений столицы.

Академическое сообщество университета

В настоящее время в высшей школе обучается более 2000 человек, в том числе около 250 иностранных студентов с различным академическим и культурным опытом. По данным университета, это сообщество создает рабочую среду для академического обмена и сотрудничества как в аудиториях, так и за их пределами.

База выпускников значительно шире. Университет Соган присудил ученые степени приблизительно 14.670 выпускникам магистратуры и 2400 выпускникам докторантуры.

Условия приема

Для поступления на магистерские программы, как правило, требуется степень бакалавра; поступающие на докторские программы обычно должны иметь степени бакалавра и магистра. В зависимости от кафедры от абитуриентов могут потребоваться результаты экзамена на знание корейского языка, например TOPIK, либо результаты экзаменов на знание английского языка, включая IELTS или TOEFL. При определенных условиях возможно освобождение от требования о предоставлении результатов языкового тестирования.

Уровень владения языком также может влиять на размер финансовой поддержки независимо от участия в программе STEM. Студенты, соответствующие установленным требованиям по результатам TOPIK или экзаменов по английскому языку, включая IELTS, TOEFL iBT и NEW TEPS, могут претендовать на Sogang Global Scholarship, которая покрывает от 30% до 80% стоимости обучения в зависимости от результата языкового экзамена и категории стипендии.

Взгляд в будущее

Для иностранных студентов и их семей, рассматривающих обучение в магистратуре или докторантуре в Корее, предложение вполне конкретно: углубленная учебная и научно-исследовательская работа в Сеуле при поддержке преподавателей, возможности академического взаимодействия с другими университетами и целый ряд стипендиальных программ — а для определенной категории студентов естественно-научных и инженерных направлений еще и полное отсутствие платы за обучение.

Подробная информация о требованиях к поступающим, условиях получения стипендий и порядке подачи заявлений содержится в официальных правилах приема Высшей школы Университета Соган.