 LX Pantos завершила комплексный оборонный логистический проект для современного оружия

Компания LX Pantos (президент и генеральный директор: Ли Ён-Хо) объявила 8 сентября, что она завершила проект трансграничной оборонной логистики для современного оружия.

В рамках проекта из Франции в Корею были доставлены ракеты класса «воздух-воздух» (AAM) для программы штурмовых вертолетов морской пехоты (MAH) Корпуса морской пехоты Республики Корея, возглавляемой Администрацией программы оборонных закупок (DAPA). Компания LX Pantos выполнила проект для Korea Aerospace Industries (KAI).

AAM для MAH были отправлены европейским оборонным подрядчиком M и доставлены из аэропорта Шатору во Франции в международный аэропорт Инчхон на борту чартерного рейса, организованного LX Pantos. Затем они были доставлены автомобильным транспортом в подразделение морской пехоты Республики Корея в Пхохане.

Компания LX Pantos развернула специальный чартерный самолет, а ракеты перевозились в качестве единственного груза для обеспечения безопасности. Груз был классифицирован как взрывчатые вещества класса 1, подкласс 1.2, группа совместимости E, и ракеты подлежали высочайшему уровню контроля безопасности.

Воздушная перевозка опасных грузов, таких как оборонные материалы, является узкоспециализированной операцией, которая должна соответствовать как Правилам перевозки опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), так и соответствующим национальным требованиям безопасности полетов.

Во время операции компания LX Pantos получила разрешения на пролет из 14 стран Европы, Ближнего Востока и Азии и координировала мультимодальные перевозки через свою глобальную сеть, включая европейские дочерние компании.