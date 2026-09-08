al и Warner Bros. Discovery Global Experiences раскрывает информацию о тематических зонах «Harry Potter» 

Компания Miral, ведущий создатель иммерсивных развлечений в Абу-Даби, в партнерстве с Warner Bros. Discovery Global Experiences объявила о создании трех новых тематических зон «Harry Potter» в крупнейшем крытом тематическом парке региона — Warner Bros. World™ Abu Dhabi.

Новые тематические зоны — Косой переулок, Хогвартс и Запретный лес — займут 63 000 квадратных метра (678 000 квадратных футов). Строительные работы планируется завершить в 2029 году.

Его превосходительство Мохамед Халифа аль-Мубарак (HE Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель Miral, сказал: «Появление трех новых тематических зон, посвященных Гарри Поттеру, представляет собой важную веху в дальнейшем развитии острова Яс и эмирата Абу-Даби. Это решение делает еще один акцент на нашем давнем партнерстве с Warner Bros. Discovery Global Experiences, сотрудничество с которой помогает воплотить в жизнь известные во всем мире истории и персонажей с использованием творческого и иммерсивного дизайна.

Идя в ногу с более широким видением диверсификации экономики Абу-Даби, повышения туристической привлекательности эмирата и продолжающегося роста сегмента активных развлечений, эти тематические зоны еще больше укрепляют позиции острова Яс как одного из ведущих мировых направлений для отдыха и развлечений. Это подчеркивает нашу приверженность предоставлению впечатлений мирового уровня, которые вдохновляют, увлекают и создают долгие воспоминания для посетителей и местных жителей с заделом на перспективу».

Тематические зоны «Harry Potter» предложат эксклюзивные аттракционы на тему Гарри Поттера, созданные только для Warner Bros. World™ Abu Dhabi и оживят волшебный мир с помощью захватывающего сторителлинга, инновационного дизайна и увлекательных приключений.

Саймон Робинсон (Simon Robinson), президент Global Experiences & Studio Operations, Warner Bros. Discovery, сказал: «Расширение парка Warner Bros. World™ Abu Dhabi представляет собой значительный шаг навстречу созданию направлений мирового класса, основанных на силе нашего сторителлинга. Открывая три новые тематические зоны «Harry Potter», мы углубляем связь между нашими культовыми франшизами и гостями, которые их обожают. Это отражает наше долгосрочное видение иммерсивных развлечений, которые устанавливают новые ориентиры для отрасли, и мы с нетерпением ждем открытия тематических зон, которые будут нравиться и будущим поколениям».

С момента своего открытия Warner Bros. World™ Abu Dhabi воплотил в жизнь некоторые из самых знаковых мировых историй и персонажей в захватывающих аттракционах и семейных приключениях. В настоящее время в парке есть шесть иммерсивных зон. Добавление новых тематических зон «Harry Potter» знаменует собой следующую главу в развитии парка, значительно расширяя его портфолио и представляя исключительные впечатления, призванные вдохновлять аудиторию и стимулировать глобальное посещение, в еще большей степени выводя Абу-Даби в авангард международного ландшафта развлечений.

Три тематические зоны «Harry Potter» являются частью плана по еще большему расширению парка Warner Bros. World™ Abu Dhabi, которое также включает в себя два ранее анонсированных аттракциона DC: Kryptonite Collider и Superman Up and Away. Вместе эти новинки значительно расширят предложение парка, увеличив его общий размер более чем на 50 %, добавив около 70 000 кв. м (753 478 кв. футов) нового тематического пространства.

Благодаря этому будет существенно расширен пакет аттракционов мирового класса на острове Яс, что способствует укреплению его статуса в качестве ведущего мирового направления для отдыха и развлечений.