TCAI в медицинском центре St. David’s Medical Center впервые в США принял участие в испытаниях системы картирования и абляции импульсным полем

Институт Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) в медицинском центре St. David’s Medical Center стал первым учреждением в стране, которое приняло участие в клиническом испытании по оценке безопасности и эффективности системы картирования и абляции импульсным полем следующего поколения для лечения пациентов с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий. Андреа Натале (Andrea Natale), M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., исполнительный медицинский директор TCAI и главный координатор глобального клинического исследования, провел первую процедуру.

Фибрилляция предсердий, наиболее распространенный тип аритмии, поражает миллионы людей во всем мире. Она имеет место, когда две верхние камеры сердца бьются слишком быстро и с нерегулярным ритмом. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий — это аритмия с симптомами, которые длятся семь дней или меньше, в то время как персистирующая форма — это устойчивая аритмия, которая длится более недели. Раннее лечение пароксизмальной и персистирующей форм фибрилляции предсердий может снизить риск образования тромбов, инсульта и сердечной недостаточности, а также предотвратить переход заболевания в хроническую форму.

«Абляция импульсным полем представляет собой одно из самых значительных достижений в электрофизиологии за последние десятилетия, и это клиническое испытание поможет врачам во всем мире лучше оценить безопасность и эффективность этой технологии», — сказал д-р Натале. «Texas Cardiac Arrhythmia Institute остается на переднем крае лечения аритмии, помогая продвигать технологии, которые будут определять будущее электрофизиологии».

В новой катетерной системе для абляции целевой ткани сердца используются электрические поля без применения избыточного тепла или холода, характерных для традиционной абляции, что помогает снизить риск повреждения окружающих структур. Система включает в себя передовую технологию 3D-картирования сердца, которая дает подробный обзор электрической активности сердца, позволяя врачам визуализировать положение катетера и контакт с пораженной тканью до и после подачи энергии. Во время процедуры традиционной абляции катетер проводится внутрь сердца и используется экстремальное тепло или холод для разрушения ткани, связанной с аномальными сердечными ритмами, что увеличивает вероятность повреждения окружающих структур.

TCAI — это современный электрофизиологический центр, включающий шесть лабораторий, оснащенных передовыми технологиями, в которых группа известных кардиологических электрофизиологов выполняет большой объем самых сложных электрофизиологических процедур.