CGTN — ШОС открывает возможности для регионального развития спустя 25 лет после своего основания

В глубине Джизакской области Узбекистана огромная солнечная электростанция преображает безжизненный пустынный ландшафт. Десятки тысяч фотоэлектрических панелей простираются на огромной территории, преобразуя солнечный свет в экологически чистую энергию.

В марте первая очередь электростанции, построенной и эксплуатируемой китайской компанией, была введена в коммерческую эксплуатацию. После полного завершения проекта электростанция, как ожидается, будет ежегодно вырабатывать 1,1 млрд киловатт-часов экологически чистой электроэнергии, чего достаточно для удовлетворения потребностей около 400.000 жителей.

Эта солнечная электростанция является одним из свежих примеров того, как сотрудничество между Китаем и ШОС приносит ощутимые результаты в сфере развития. За последние 25 лет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась из механизма региональной безопасности в широкую платформу сотрудничества, в деятельности которой вопросы развития приобретают все большее значение.

Приоритет развития ради общего процветания

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) принял участие в 26-м заседании Совета глав государств-членов ШОС, которое состоялось в год 25-летия со дня основания организации.

В своем выступлении Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения относительно дальнейшего развития ШОС. В одном из ключевых предложений он подчеркнул необходимость уделять первостепенное внимание развитию и стремиться к общему процветанию государств-членов ШОС.

Он также особо указал на важность «Шанхайского духа», опирающегося на взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение многообразия цивилизаций и стремление к совместному развитию, назвав Шанхайский дух самым ценным духовным достоянием организации.

За последние 25 лет благодаря Шанхайскому духу в рамках ШОС росли объемы торговли, углублялись инвестиционные связи и укреплялась региональная взаимосвязанность, создавая новые возможности для экономического развития всего региона.

Одним из примеров того, как инфраструктурное сотрудничество способствует региональному развитию, является железнодорожная магистраль Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Ее строительство официально началось в декабре 2024 года. После завершения строительства эта магистраль станет крупным транспортным коридором, связывающим Китай с Центральной Азией и всем Евразийским континентом, что значительно повысит эффективность торговли и откроет более широкие экономические горизонты.

Различные платформы сотрудничества также способствуют укреплению экономических связей между государствами ШОС. В прошлом месяце в Бишкеке состоялась конференция по вопросам регионального торгово-экономического сотрудничества, собравшая представителей более 100 компаний. Результатом мероприятия стало заключение 193 соглашений о сотрудничестве и торговых сделок на сумму около 1,74 млрд юаней (259 млн долларов США). Между тем, Платформа сотрудничества Китая и ШОС в области цифровой экономики, запущенная в Тяньцзине (Tianjin) год назад, уже способствовала реализации 29 трансграничных проектов сотрудничества в таких областях, как вычислительная инфраструктура, цифровая торговля и коммерческая космонавтика.

За последние 25 лет ШОС превратилась в одну из важнейших платформ регионального сотрудничества. Экономическое взаимодействие в ее рамках переходит от отдельных проектов к более прочным институциональным механизмам и от двусторонних инициатив к многосторонней координации, прокладывая путь к более интегрированному, высококачественному и устойчивому развитию всего региона.

Китай: активный проводник сотрудничества в рамках ШОС

На состоявшемся во вторник саммите Си Цзиньпин заявил, что Китай рассматривает ШОС в качестве одного из приоритетных направлений высококачественного сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» и реализации Инициативы глобального развития.

Он объявил, что Китай и впредь будет проводить такие мероприятия, как Форум ШОС по цифровой экономике и Сельскохозяйственная выставка ШОС, совместно со странами ШОС создаст международный центр сотрудничества в области применения искусственного интеллекта, реализует 100 проектов технологического сотрудничества с другими странами ШОС в течение следующих трех лет и продолжит готовить кадры для «зеленых» отраслей в рамках сотрудничества Китая и ШОС.

Являясь одним из государств-основателей ШОС, Китай выступает ключевой движущей силой практического сотрудничества в рамках организации.

Вскоре после создания ШОС Китай предложил содействовать упрощению процедур торговли и инвестиций между государствами-членами. В 2003 году ШОС приняла программу многостороннего экономического сотрудничества, предусматривающую трехэтапную дорожную карту: в краткосрочной перспективе — содействие упрощению процедур торговли и инвестиций, в среднесрочной — формирование стабильных и прозрачных правил, а в долгосрочной — постепенное обеспечение более свободного движения товаров, капитала, услуг и технологий.

Китай также оказывает финансовую поддержку проектам регионального сотрудничества. По состоянию на июль 2025 года совокупный объем инвестиций Китая в другие государства-члены ШОС превысил 84 млрд долларов США, что сделало Китай крупнейшим источником инвестиций и финансирования для Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана.

На прошлогоднем саммите в Тяньцзине Китай предложил создать платформы сотрудничества в области энергетики, «зеленых» отраслей и цифровой экономики, а также центры научных инноваций, высшего и профессионального образования. С тех пор были запущены все шесть инициатив, положив начало более чем 160 проектам сотрудничества в области экологически чистой энергетики, цифровых приложений и совместной подготовки кадров.

Егор Прохин, научный сотрудник российской Высшей школы экономики, отметил, что Китай играет центральную роль в развитии ШОС.

«Инициатива „Пояс и путь” способствовала улучшению транспортной и торговой взаимосвязанности между странами Евразии, а Инициатива глобального развития содействовала экономическому росту и повышению уровня жизни населения», — заявил он, добавив, что эти инициативы тесно согласуются с приоритетами развития государств-членов ШОС, создавая возможности для бизнеса и принося ощутимую пользу населению всего региона.