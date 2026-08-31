На «Агроволге-2026» обсудили требования к технике для сезонных работ

Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в агропромышленной выставке «Агроволга-2026», которая прошла в Казани и объединила представителей сельского хозяйства, производителей техники, поставщиков оборудования и отраслевых экспертов.

В центре внимания выставки традиционно находились вопросы повышения эффективности аграрного производства, технологического оснащения хозяйств и надежности техники, которая используется в течение всего сельскохозяйственного цикла. Для предприятий АПК особенно важна возможность подбирать решения с учетом конкретных условий работы – от полевых операций и сезонных перевозок до погрузочных, коммунальных и инфраструктурных задач.

Отдельное значение для отрасли имеют вопросы эксплуатации техники в условиях высоких нагрузок, работы на грунтах разного типа и регулярных переездов между участками. От технического состояния машин и правильно подобранных комплектующих напрямую зависят производительность, продолжительность простоев и эффективность сезонных работ.

«Агропромышленная выставка – это важная площадка для прямого диалога с представителями сельского хозяйства, производителями техники, дилерами и партнерами. Для KAMA TYRES важно показывать не отдельные модели, а комплексное предложение для техники, которая работает в разных условиях – в поле, на внутрихозяйственных дорогах, на строительных и промышленных площадках», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В экспозицию компании вошли модели для разных условий эксплуатации: грузовые, сельскохозяйственные и индустриальные, внедорожные и шины для квадроциклов торговой марки KAMA.

Участие в «Агроволге-2026» также позволило обсудить с представителями отрасли актуальные требования к сельскохозяйственной и специальной технике, особенности ее эксплуатации в российских условиях и задачи, которые сегодня стоят перед аграрными предприятиями в части надежности, ресурса и бесперебойной работы машин в сезон.