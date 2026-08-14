Африканский корпус объявил набор на службу: кому готовы платить до 2,9 млн рублей при подписании контракта

Африканский корпус Министерства обороны России продолжает набор на военную службу по контракту. Подразделению требуются как военнослужащие различных специальностей, так и представители гражданских профессий. Для тех, кто заключает контракт в Республике Татарстан, предусмотрена единовременная выплата до 2,9 млн рублей, а денежное довольствие во время командировки начинается от 230 тыс. рублей в месяц, сообщает KazanFirst.

Корпус был сформирован в 2023 году после форума “Россия – Африка”. Его основные задачи – подготовка военнослужащих дружественных государств, обеспечение безопасности российских интересов на африканском континенте и участие в борьбе с террористическими группировками.

Попасть в подразделение можно после прохождения нескольких этапов отбора. Кандидаты заполняют анкету, проходят медицинское обследование и углубленное собеседование. Один из официальных пунктов отбора находится в Казани на улице Сибирский тракт, 20.

Требования к кандидатам достаточно строгие. На службу принимают только граждан России без второго гражданства. Для рядового и сержантского состава возраст ограничен 45 годами, для офицеров – 55 годами. В отдельных случаях рассматриваются кандидаты старшего возраста, если они соответствуют требованиям по здоровью и физической подготовке. Женщин принимают только при наличии медицинского образования.

Кроме того, обязательны категория годности “А”, отсутствие ограничений на выезд за границу и образование не ниже девяти классов. Перевестись в Африканский корпус непосредственно из зоны проведения специальной военной операции нельзя.

Сегодня подразделению требуются не только мотострелки, артиллеристы, операторы БПЛА, связисты и механики. Открыт набор водителей, сварщиков, электриков, поваров, экскаваторщиков, слесарей, переводчиков и других специалистов. Предпочтение отдается кандидатам с военным опытом, однако наличие специальных навыков не всегда является обязательным условием.

После подписания контракта новобранцы проходят около двух месяцев подготовки. Военнослужащих обеспечивают экипировкой, средствами индивидуальной защиты и всем необходимым для выполнения служебных задач.

Тем, кто заключает контракт в Татарстане, положена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей. Из этой суммы 2,5 млн рублей предоставляет республика, еще 400 тыс. рублей выплачиваются при направлении на выполнение боевой задачи. Помимо этого, денежное довольствие во время командировки начинается от 230 тыс. рублей в месяц. Военнослужащим также гарантированы выплаты в иностранной валюте, медицинское обеспечение, страхование, военная ипотека, социальные льготы и все предусмотренные Минобороны надбавки.

Узнать все подробности о службе в Африканском корпусе и подать заявку на контракт можно по прямым телефонам представителей Корпуса 8 (903) 342 58 26