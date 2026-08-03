Искусственный интеллект в музеях: от экспериментов к реальным результатам

Музеи по всему миру активно тестируют ИИ: от чат-ботов до роботов-гидов. По оценкам аналитиков, глобальный рынок Museum Experience AI в 2024 году составлял 1,82 млрд долларов, а к 2033 году может достигнуть 13,45 млрд. Рынок AI-экскурсоводов в музеях, по другим прогнозам, к 2033 году вырастет до 2,15 млрд долларов. Вопрос уже не в том, стоит ли внедрять технологии, а в том, где они действительно работают.

Например, технологии не только помогают оцифровывать архивы, но и создают принципиально новые форматы взаимодействия с посетителями. В музее Юрия Никулина, который находится в Школе циркового искусства, реализовали инсталляцию “Звонок Никулину”. Посетитель поднимает трубку старомодного телефона, задаёт вопрос и слышит ответ голосом артиста, который сгенерирован нейросетью, обученной на архивах интервью, выступлений и анекдотов Юрия Владимировича. Система распознаёт речь, генерирует текстовый ответ и синтезирует голос с нужными интонациями за секунды.

Владимир Розин, генеральный директор компании ОТКРЫТИЕ, комментирует: “Технология перестаёт быть просто вау-эффектом и становится инструментом. В музее Никулина мы сделали не подмену личности, а новый формат диалога. Посетитель не читает табличку и не слушает аудиогид — он взаимодействует. Для детей это способ почувствовать искусство изнутри, для музея — рост интереса и повторные визиты”.

По данным исследований, более 78% музейных институций уже используют аналитику для работы с посетителями, а внедряющие AI и AR сообщают о росте посещаемости до 170%, особенно среди молодежи. Технология, которая дает возможность услышать голос артиста, — это новый способ сохранять и передавать культурное наследие. Способ, который уже работает.