Выставка о роли Юрия Лужкова в создании ММОМА стартовала в Образовательном центре

Московский музей современного искусства совместно с Фондом Юрия Лужкова представляет выставку «Культура созидания. Юрий Михайлович Лужков и Московский музей современного искусства», посвященную 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Экспозиция рассказывает о роли Юрия Лужкова в создании ММОМА, а также о его вкладе в развитие культурных инициатив и поддержку художественных институций Москвы в 1990–2000-е годы.

Торжественное открытие выставки состоялось 2 сентября в Образовательном центре Московского музея современного искусства. Проект реализуется в рамках юбилейных мероприятий, утвержденных организационным комитетом в развитие Указа Президента РФ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова».

ММОМА был открыт в 1999 году при поддержке Правительства Москвы и при личном участии мэра города Юрия Лужкова, который стремился развивать Москву не только как политический и деловой центр страны, но и динамичный культурный метрополис мирового уровня.

MMOMA стал первым государственным музеем в России, специализирующимся на отечественном искусстве ХХ–XXI веков. На сегодняшний день его фонды хранят более 10 000 произведений художников самых разных направлений — представителей авангардных течений, соцреализма, нонконформизма, академизма, наивного искусства и др.

Выставка, организованная ММОМА в сотрудничестве с Фондом Юрия Лужкова в честь 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича, — дань уважения его роли в создании этого важного и нужного для современной столицы культурного института.

Выставку официально открыли директор Московского музея современного искусства и президент Российской академии художеств Василий Церетели и директор Фонда Юрия Лужкова Геннадий Теребков. Василий Церетели напомнил собравшимся о роли Юрия Лужкова в возрождении в столице культуры и духовности, подчеркнув, что «именно Юрий Михайлович и Зураб Константинович возродили в Москве музей современного искусства и дали старт коллекции этого музея».

Геннадий Теребков рассказал о том, какое большое внимание Юрий Михайлович уделял поддержке и развитию культурной жизни Москвы даже в очень сложные периоды ее истории: «Фонд Юрия Лужкова очень рад сотрудничеству с музеем и созданию этой выставки – важного напоминания о личном вкладе Юрия Лужкова в разноплановую историю культуры современной Москвы. Важно отметить, что юбилейная программа не ограничивается только этим годом: данная выставка является предтечей большого совместного проекта Фонда и Российской академии художеств, который будет запущен в декабре 2027 года».

Ключевую роль Юрия Лужкова в сохранении и становлении столичных объектов культуры и самой возможности творить для московских художников и скульпторов также отметили в благодарственных словах скульптор и академик Российской академии художеств Салават Щербаков и член Президиума РАХ Манана Попова.

Одним из центральных экспонатов выставки стало видео с церемонии открытия ММОМА с участием Юрия Лужкова и Зураба Церетели, после которой музей обрел постоянный дом по адресу Петровка, 25. В состав выставки также вошли дары Ю. М. Лужкова музею: знаменитая «Подушка» Олега Вуколова; рисунок Сальвадора Дали «Лошадь, мечтающая стать оленем»; первые издания, каталоги и книги, написанные мэром Москвы, а также модели знаменитых скульптур Зураба Церетели «Лужков-спортсмен» и «Лужков-дворник».

Выставка «Культура созидания. Юрий Михайлович Лужков и Московский музей современного искусства» в образовательном центре ММОМА по адресу Ермолаевский переулок, 17 продлится до 15 ноября 2026 г.

Фонд Юрия Лужкова был основан в 2020 году. Его деятельность направлена на сохранение и развитие богатого наследия, оставленного Юрием Михайловичем как мэром Москвы, политиком, общественным деятелем и благотворителем. Фонд является некоммерческой организацией, основанной по инициативе близких, друзей, коллег, а также по обращениям москвичей и россиян.