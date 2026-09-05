Исследование: турист в Свердловской области едет за природой, культурой и путешествует всей семьей

Культурно-познавательный отдых остается главным драйвером туристического потока в Свердловской области. К такому выводу пришли аналитики, подготовившие исследование туристического спроса в рамках разработки концепции развития федерального курорта «Аракай».

Исследование основано на количественном опросе более 2 тысяч квалифицированных респондентов, имеющих опыт путешествий по регионам макротерритории «Большой Урал», а также на анализе данных СберАналитики. Эксперты изучили совокупный портрет внутреннего и въездного туриста, выделив три основные категории путешественников: жителей макротерритории «Большой Урал», туристов из других регионов России и автотуристов.

Культура – главный повод приехать в регион

Наибольшую долю туристического потока в Свердловской области формирует культурно-познавательный туризм – 45%. На втором месте находится деловой (MICE) туризм (32%), на третьем – природно-экологический (26%). Активный и спортивный туризм занимает 9%.

Высокий интерес к культурно-познавательным поездкам объясняется разнообразием туристических объектов региона. К этому виду туризма относятся посещение музеев, архитектурных памятников, религиозных объектов вне паломнических практик, исторических городов, этнодеревень, культурных мероприятий, гастрономических маршрутов и предприятий, открытых для экскурсионного посещения. Природно-экологический туризм включает посещение природных достопримечательностей и особо охраняемых природных территорий, наблюдение за природой и собирательство, а деловой – командировки, корпоративные мероприятия, конгрессы и событийный туризм.

Турист из «Большого Урала»: путешествует семьей и возвращается снова

Типичный турист из регионов макротерритории «Большой Урал» – человек 31–60 лет (медианный возраст – 35 лет), состоящий в браке и воспитывающий детей. Средний доход составляет 69 тыс. рублей на человека в месяц, при этом большинство респондентов имеют доход до 85 тыс. рублей.

Как правило, такие туристы путешествуют семьями или небольшими компаниями из 2–3 человек, предпочитают собственный автомобиль, а также используют автобус и железнодорожный транспорт. Средняя продолжительность поездки составляет 8 дней, средние расходы – около 75 тыс. рублей на человека.

Наиболее востребованными видами туризма среди этой аудитории являются культурно-познавательный (34%), природно-экологический (29%) и активный (9%). Главные цели поездки – посещение природных достопримечательностей (47%), музеев и городских объектов (34%), а также национальных парков и заповедников (27%). Для этой категории характерна высокая возвратность: жители макротерритории чаще возвращаются в регион повторно, а основной туристический сезон приходится на период с мая по сентябрь.

Туристы из других регионов проводят в поездке больше времени

Путешественники из других регионов России также преимущественно приезжают семьями или небольшими компаниями. Это люди 31–49 лет, состоящие в браке и имеющие детей. Их средний доход составляет 102 тыс. рублей на человека в месяц, при этом большинство имеют доход до 115 тыс. рублей.

В отличие от жителей «Большого Урала», они чаще добираются поездом или самолетом, хотя около четверти прибывают на собственном автомобиле. Средняя продолжительность путешествия достигает 10 дней, а средние расходы составляют около 67 тыс. рублей на человека.

Для этой аудитории Свердловская область прежде всего ассоциируется с культурно-познавательным (40%) и природно-экологическим (26%) туризмом. Среди основных целей поездки – посещение природных достопримечательностей (48%), знакомство с Екатеринбургом (43%), музеями и городскими объектами (39%), а также национальными парками и заповедниками (28%).

Именно среди туристов из других регионов заметен интерес к специализированным видам отдыха: 19% приезжают, чтобы сходить в горы, а по 14% респондентов называют целью поездки наблюдение за животными и птицами, рыбалку, туристические походы и отдых на пляже.

Автотуристы – наиболее лояльная аудитория

Отдельную категорию исследования составили автотуристы – жители Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов, путешествующие по макротерритории на собственном или арендованном автомобиле.

Типичный автотурист – человек 31–49 лет, состоящий в браке и воспитывающий детей, со средним доходом 96 тыс. рублей на человека в месяц.

Автомобилисты чаще других путешествуют с детьми, также преимущественно небольшими компаниями из 2–3 человек, и отличаются высокой возвратностью. Несмотря на использование личного автомобиля как основного средства передвижения, они активно комбинируют его с железнодорожным транспортом, автобусами и такси.

Средняя продолжительность поездки составляет 9 дней, а расходы – около 64 тыс. рублей на человека.

Наиболее востребованными видами туризма остаются культурно-познавательный (35%), природно-экологический (29%) и активный (10%). Самой популярной целью поездки является посещение природных достопримечательностей (53%). Также автотуристы часто приезжают в Екатеринбург (35%), посещают музеи и городские достопримечательности (34%) и национальные парки (30%). Кроме того, 22% отправляются в горы, 20% – на рыбалку, а по 16% выбирают туристические походы и сбор грибов и ягод.

Главный вывод исследования

Исследование показывает, что независимо от региона проживания туристы воспринимают Свердловскую область прежде всего как направление для знакомства с природой и культурным наследием. Во всех исследованных группах лидируют культурно-познавательные и природно-экологические мотивы путешествий, а наиболее востребованными объектами становятся природные достопримечательности, музеи, национальные парки и Екатеринбург. Одновременно высокая доля делового туризма в общей структуре туристического потока подтверждает, что регион успешно сочетает функции крупного делового центра и привлекательного направления для отдыха, что создает устойчивый потенциал для развития туристической отрасли и реализации новых проектов, включая федеральный курорт «Аракай».