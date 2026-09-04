Премия 2026 Yidan Prize присуждается лицам, переопределяющим образование и уход на стыке здравоохранения, питания и экономики

Фонд Yidan Prize Foundation, глобальная благотворительная организация, объявил лауреатов премии Yidan Prize 2026 года на пресс-конференции в Гонконге, посвященной десятой годовщине со дня вручения премии за вклад в изменение образования во всем мире. Независимый судейский комитет под председательством директора ОЭСР по образованию и профессиональной подготовке Андреаса Шлейхера (Andreas Schleicher), выбрал профессора Пола В. Глевве (Paul W. Glewwe) лауреатом премии 2026 Yidan Prize за исследования в области образования и за преодоление барьеров на пути к обучению путем разработки эффективной политики и мероприятий на основе тщательных исследований, раскрытия потенциала детей в уязвимых сообществах и открытия возможностей для более здорового и процветающего будущего. Комитет также выбрал профессора Сьюзен П. Уокер (Susan P. Walker), профессора Салли Грантхэм-МакГрегор (Sally Grantham-McGregor) и доктора Сьюзан М. Чанг-Лопес (Dr Susan M. Chang-Lopez) в качестве лауреатов премии 2026 Yidan Prize за развитие образования в номинации за разработку основанной на фактических данных модели раннего развития, которая трансформирует развитие детей и жизненные траектории в сообществах с ограниченными ресурсами, перемещенных лиц и коренных народов.

Лауреаты каждой премии получат по HK$30 млн (приблизительно US$3,8 млн), включая денежное вознаграждение в размере HK$15 млн и проектный фонд в размере HK$15 для продвижения своей работы и расширения охвата. С 2017 года фонд Yidan Prize Foundation выделил в общей сложности HK$600 млн (примерно US$77 млн) на награждение 25 лауреатов, поддерживая их работу почти в 60 странах и регионах мира.

«Работа и коллективное влияние наших лауреатов за последнее десятилетие сделали Yidan Prize маяком, освещающим путь навстречу глобальному образованию. Каждый лауреат укрепляет эту приверженность, приносит преобразующие идеи и расширяет способы, которыми мы формируем будущее образования», — сказал д-р Чарльз ЧЭНЬ Идан (Dr Charles CHEN Yidan), основатель Yidan Prize.

Премия Yidan Prize присуждается лицам, меняющим правила игры, чья работа ориентирована на будущее, является новаторской, преобразующей и устойчивой. Выдвижение кандидатов на премию 2027 Yidan Prize будет доступно с 27 октября 2026 года по 2 марта 2027 года.

Акцент на то, что работает, и устранение барьеров на пути обучения детей в масштабе

Пол В. Глевве, регент-профессор кафедры прикладной экономики в университете University of Minnesota, награжден премией 2026 Yidan Prize за исследования в области образования в номинации за демонстрацию того, как социально-экономические, медицинские и пищевые факторы, выходящие за рамки традиционных факторов в школьных условиях, влияют на результаты обучения детей. Он сыграл важную роль во внедрении показателей умения писать и читать, считать и абстрактного мышления как детей, так и их родителей в обследования домашних хозяйств Всемирного банка, что позволило лицам, отвечающим за выработку процедур, лучше понять связь между бедностью, неравенством и образованием. Он также стал пионером в использовании рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) для оценки эффективности образовательных программ и процедур, помогая правительствам и организациям, занимающимся вопросами развития, направлять ресурсы на подходы, доказавшие свою эффективность в улучшении обучения. Кроме того, он был одним из первых экономистов, включивших социально-эмоциональные навыки в экономический анализ образования и развития. Его инновационные исследования в более чем 15 развивающихся странах сформировали образовательную политику и практику во всем мире.

Доктор Элизабет М. Кинг (Dr Elizabeth M. King), председатель жюри премии Yidan Prize за исследования в области образования, подчеркнула важность работы Пола. Она сказала: «Трансформация систем образования и результатов происходит, когда бескомпромиссная научная строгость сочетается со страстным желанием изменить жизнь людей к лучшему. На протяжении почти 40 лет Пол Глевве сохранял этот подход. Он предоставил правительствам доказательства, необходимые им для разумного расходования средств, учителям — инструменты, необходимые для эффективного обучения, а миллионам уязвимых детей — возможность учиться, процветать и вырваться из лап бедности, передающейся из поколения в поколение».

Поддержка родителей и опекунов в самые критические годы развития детей

Профессор Сьюзан П. Уокер, профессор Салли Грэнтэм-Мак Грегор и доктор Сьюзан М. Чанг-Лопес отмечены премией 2026 Yidan Prize за развитие образования в номинации за научно обоснованный подход к раннему развитию детей Reach Up. Они являются почетным профессором кафедры питания института Caribbean Institute for Health Research при University of the West Indies, почетным профессором кафедры международного детского здоровья и развития в University College London, и старшим преподавателем института Caribbean Institute for Health Research при University of the West Indies, соответственно. Начав свою исследовательскую карьеру в области здравоохранения и питания, они обнаружили критическую роль ранней стимуляции и качественного взаимодействия в развитии детей и жизненных траекториях. Опираясь на эти данные, они разработали практические решения для расширения возможностей лиц, осуществляющих уход, по обеспечению стимуляции в возрасте от 0 до 4 лет. Используя недорогие, адаптированные к культуре активности, связанные с ежедневным распорядком дня, Reach Up помогает воспитателям развивать свои знания, навыки и уверенность в себе, чтобы разговаривать, играть и реагировать таким образом, чтобы способствовать когнитивному развитию детей. Сегодня программа реализуется в более чем 21 стране Карибского бассейна, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока через существующие системы здравоохранения, социальной защиты, образования и гуманитарной помощи. Учебная программа и материалы Reach Up доступны бесплатно и постоянно оцениваются и адаптируются для повышения эффективности программы.

Председатель жюри премии Yidan Prize for Education Development Дороти К. Гордон (Dorothy K. Gordon) высоко оценила вклад лауреатов в дошкольное образование. Она сказала: «Reach Up дает детям больше шансов на равный старт в учебе, образовании и жизни. Лауреаты продемонстрировали, как прочные изменения могут быть достигнуты с помощью сочетания фактических данных, партнерства и местного руководства. Огромное глобальное влияние их работы связано с качеством и строгостью их новаторских междисциплинарных исследований в сочетании с хорошо продуманным инструментарием».

Формирование будущего обучения на саммите 2026 Yidan Prize Summit

Лауреаты 2026 года присоединятся к трехдневным стимулирующим дискуссиям на Yidan Prize Summit в Гонконге с 3 по 5 декабря 2026 года. Опираясь на прошлогоднюю дискуссию о будущем образования на перепутье, 2026 Yidan Prize Summit подчеркнет происходящие изменения, рассматривая образование не только как место, но и как движущую силу процветающих экосистем, основанных на человеческих связях, творчестве и глубоком обучении в эпоху ИИ. Церемония вручения премии Yidan Prize 2026 состоится в заключительный день саммита, когда лауреаты 2026 года получат свои призы.