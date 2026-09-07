Стоит ли учить детей тому, чему не учат в обычной школе?

Начало учебного года для многих семей — период большого планирования. Школа, секции, иностранные языки, спорт, музыка — родители стараются собрать для ребенка программу, которая даст ему максимум возможностей на будущее.

При этом изменился сам запрос к дополнительному образованию. Родителям все чаще важно не только то, какие знания получит ребенок, но и какие навыки сможет применять за пределами конкретного кружка.

Умение уверенно говорить, не теряться перед аудиторией, формулировать свою позицию, работать в команде и воспринимать обратную связь — сегодня это универсальные навыки, которые нужны и в школе.

Хорошие оценки уже не единственный показатель подготовки к будущему

Школа остается основой образования, однако ее возможности ограничены форматом. Ребенку предстоит жить в мире, где одного умения правильно отвечать на поставленный вопрос недостаточно. Ему придется самостоятельно формулировать мысли, презентовать идеи, договариваться с другими людьми.

«Мы привыкли оценивать развитие ребенка через знания: что он выучил, какие оценки получил. Но есть огромный пласт навыков, который сложно измерить контрольной. Может ли ребенок спокойно заговорить с незнакомыми людьми? Может ли объяснить свою мысль? Слышит ли другого человека? Для меня сегодня это не менее важные показатели развития», — отмечает эксперт медиасреды и основатель сети «Студия Звезд» Светлана Надеева.

Уверенность нужно практиковать

Один из самых распространенных родительских запросов — помочь ребенку стать увереннее. Однако уверенность сложно сформировать разговорами о том, что «не нужно бояться». Она появляется через опыт.

«Ребенку недостаточно сказать: “Будь смелее”. Он должен оказаться в ситуации, которая сначала кажется сложной, и увидеть, что может с ней справиться. Сегодня забыл текст, завтра попробовал еще раз. Уверенность появляется именно из таких маленьких побед», — говорит Светлана Надеева.

Современный ребенок растет перед камерой

Дети снимают видео, общаются по видеосвязи, участвуют в школьных проектах и постоянно взаимодействуют с визуальным контентом. Поэтому умение естественно существовать перед камерой становится прикладным навыком.

Творческие занятия учат дисциплине

Съемочная площадка — это еще и структурированная среда. Есть сценарий, партнеры, задачи режиссера и ответственность перед командой. Общий результат зависит не только от таланта, но и от способности работать вместе с другими.

В творческой среде появляется и другой опыт отношения к ошибкам. Неудачный дубль можно переснять, а просьба попробовать еще раз не означает неудачу. Ребенок постепенно привыкает к мысли, что замечание взрослого — не оценка его личности, а часть рабочего процесса.

Главный результат может проявиться позже

Иногда самый важный результат выглядит гораздо менее эффектно: ребенку становится проще отвечать у доски, знакомиться с новыми людьми, выступать с презентацией, отстаивать свою позицию и не воспринимать первую неудачу как повод больше никогда не пробовать.

При составлении расписания на новый учебный год стоит оставлять место для занятий, после которых у ребенка появляется не только еще один навык, но и немного больше самостоятельности, уверенности и понимания самого себя.