XIV ММИФ – площадка для выработки практических решений по развитию городской инфраструктуры нового поколения

10 сентября в Москве в Доме Союзов прошел XIV Московский международный инженерный форум, организованный Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Правительства Москвы, с участием Минпромторга России, Минтруда России, Минобрнауки России и РСПП.

XIV ММИФ выступил площадкой для выработки практических решений по развитию городской инфраструктуры нового поколения. Форум объединил представителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших инфраструктурных компаний, промышленных предприятий, финансовых институтов, научного сообщества, девелоперов и технологических лидеров.

Одна из центральных сессий форума – молодежная – была посвящена рационализаторской и изобретательской деятельности на примере достижений Юрия Михайловича Лужкова за период нахождения на посту мэра Москвы. Сессия проводилась в соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова» совместно с Центром молодежного парламентаризма города Москвы, при участии Комитета РСПП по научно-образовательной и инновационной политике.

Сессия прошла под руководством педагогов-урбанистов ведущих московских вузов. В формате интерактивного общения старшеклассники, студенты и представители молодежных палат города Москвы рассмотрели вопросы градостроительного планирования, проектирования знаковых объектов архитектуры, инженерные вызовы транспортной инфраструктуры Москвы и многие другие.

Особенно важной для сессии стала тема развития изобретательства и формирования инженерного мышления. Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина в обращении к участникам форума рассказала, что Юрий Михайлович был страстным ученым и изобретателем: «Его любопытство и тяга к знанию были безграничными – он стремился досконально разобраться в каждой заинтересовавшей его теме, в каждом захватившем его проекте. В базе Роспатента хранится информация о том, что Ю.М. Лужков является автором и соавтором 123 патентов, десятков заявок на изобретения и промышленных образцов. В настоящее время одной из важнейших задач Фонда Юрия Лужкова является тщательная систематизация его научного и образовательного наследия, чтобы сделать его открытым и доступным в первую очередь для вас, молодых изобретателей и рационализаторов».

Одновременно с молодежной секцией в Доме Союзов проходила фотовыставка, посвященная деятельности Ю.М. Лужкова.

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует общественно-значимые программы, которые продолжают многолетний созидательный труд Юрия Лужкова во благо москвичей и россиян.

Московский Международный Инженерный Форум (ММИФ) — ежегодное ключевое событие для представителей инженерного сообщества, органов власти, науки, образования и бизнеса России. Форум проводится с 2013 года по инициативе МКПП(р) при поддержке Правительства Москвы.