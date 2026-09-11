Всероссийский экономический диктант пройдет в октябре при поддержке Фонда Юрия Лужкова

В 2026 году общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится 14 октября – диктант пройдет в единый день во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом уже в десятый раз.

Всероссийский экономический диктант организован Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов и администраций субъектов РФ.

Впервые акция была проведена в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В 2025 году Всероссийский экономический диктант написали 428 637 человек во всех 89 субъектах Российской Федерации, а также в 13 зарубежных странах: Республиках Беларусь и Молдова, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Турецкой Республике, Туркменистане, Таджикистане, Сирийской Арабской Республике, Китайской Народной Республике и Аргентине. Участники писали Экономический диктант на 1467 региональных площадках, а также в онлайн-формате. Среди них были не только учащиеся школ и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Главная цель Экономического диктанта – просветительская: вызвать интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. Экономический диктант посвящен вопросам экономической истории, памятным историко-экономическим датам, а также современным процессам и каждодневным аспектам экономической практики.

Ежегодно по результатам Всероссийского экономического диктанта формируется аналитический отчет. Авторы отчета оценивают результаты акции в региональном разрезе и формируют два рейтинга — экономической активности и экономической грамотности населения. Кроме этого, разрабатываются практические рекомендации с целью повышения экономической грамотности населения.

Фонд Юрия Лужкова традиционно наградит самого юного из победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2026», который ежегодно проводится среди студентов высших учебных заведений.

«Для Фонда Юрия Лужкова поддержка Всероссийского экономического диктанта является продолжением многолетнего сотрудничества, направленного на развитие образования, просвещения и популяризацию экономических знаний. Юрий Михайлович был убеждён, что сильная экономика начинается с качественного образования и понимания того, как устроены общественные и хозяйственные процессы. В год 90-летия со дня его рождения особенно важно продолжать сотрудничество с Вольным экономическим обществом России и поддерживать проекты, которые помогают молодым людям расширять кругозор, лучше ориентироваться в современных экономических реалиях и формировать культуру ответственного принятия решений», – отметила Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова.

В 2026 году 90-летие со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова отмечается на государственном уровне в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина. По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Ю.М. Лужкова. Всероссийский экономический диктант, многолетнее сотрудничество с которым поддерживал Фонд Юрия Лужкова, включен в утвержденный Организационным комитетом план основных мероприятий юбилейного года.