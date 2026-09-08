MERACH представила беговую дорожку UltraWalk W60 Plus  

Спорт
8 сентября 2026

MERACH отмечает европейскую премьеру UltraWalk W60 Plus в первый день работы выставки IFA Berlin 2026. Созданная для людей, которые хотят включить больше движения в повседневную жизнь, особенно при работе из дома, UltraWalk W60 Plus сочетает в себе долговечный бесщеточный двигатель, бесшумную работу, электронную регулировку наклона и просторное беговое полотно в компактном дизайне. UltraWalk W60 Plus доступна по предзаказу в Европе до 20 сентября 2026 по цене € 379,99, рекомендуемая розничная цена без скидки — € 459,99.

«Разрабатывая UltraWalk W60 Plus мы хотели создать беговую дорожку, которая естественным образом вписывается в повседневную жизнь, не требуя выделения специального времени для упражнений», — сказал соучредитель компании г-н Сюэ (Xue). «Для людей, которые проводят много времени в сидячем положении, возможность ходить во время работы или во время коротких перерывов является простым способом добавить больше движения в свой день. В то же время мы уделили большое внимание долговечности, бесшумной работе и продуманному дизайну».

В сердце W60 Plus находится бесщеточный двигатель с пиковой мощностью 3,5 л.с. и встроенный датчик Hall. Датчик обеспечивает точный и последовательный контроль скорости, в том числе при более низких скоростях ходьбы.

Система привода имеет конвекционную систему охлаждения с двумя вентиляционными отверстиями, помогая рассеивать тепло при длительном использовании. Беговая дорожка рассчитана на непрерывную работу в течение трех часов.

Система дополнена приводными роликами 42 мм XL, которые предназначены для снижения пусковой нагрузки на приводную систему, способствуя бесперебойной работе. Максимальный вес пользователя W60 Plus составляет 150 кг.

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