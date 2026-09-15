Miral инвестирует 12 миллиардов дирхамов в следующий этап развития острова Яс

В течение следующих пяти лет компания Miral, ведущий создатель захватывающих направлений и впечатлений в Абу-Даби, инвестирует более 12 миллиардов дирхамов ОАЭ в остров Яс . Значительные инвестиции поддержат ряд новых разработок наряду с расширением и улучшением существующих достопримечательностей, укрепляя приверженность Miral Стратегии развития туризма Абу-Даби до 2030 года и еще больше укрепляя позиции острова Яс как ведущего мирового направления для отдыха и развлечений.

Этот следующий этап развития отражает четкую ориентацию на расширение существующих тематических парков и аттракционов мирового класса на острове Яс, а также внедрение новых захватывающих аттракционов и впечатлений, которые отвечают меняющимся ожиданиям посетителей. Инвестиции также увеличат предложение гостеприимства на острове, добавив новые гостиничные номера и расширив портфель отелей.

Его Превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель Miral, сказал: «Эти инвестиции отражают нашу приверженность долгосрочному видению Абу-Даби и наше стремление продолжать формировать одно из самых динамичных туристических направлений в мире. Остров Яс стал глобальной историей успеха, демонстрирующей, как опыт мирового класса способствует экономическому росту, повышению качества жизни и повышению привлекательности Абу-Даби для аудитории со всего мира.

В течение следующих пяти лет эти инвестиции будут опираться на этот импульс, представляя новый опыт и расширяя наше предложение по гостеприимству и отдыху, чтобы соответствовать нашим растущим ожиданиям посетителей. Поскольку Абу-Даби продолжает укреплять свои позиции в качестве глобального центра туризма и развлечений, мы по-прежнему сосредоточены на создании долгосрочной ценности для жителей, гостей и будущих поколений, одновременно способствуя устойчивому росту и диверсификации эмирата».

Инвестиции в размере 12 миллиардов дирхамов ОАЭ, помимо ранее анонсированного проекта Disney, знаменуют собой важный шаг в формировании долгосрочного роста острова Яс, основываясь на его признанной привлекательности и продолжая расширять разнообразие его опыта.

Эти проекты призваны еще больше обогатить опыт посетителей, а также поддержать создание рабочих мест и развитие навыков в туристическом секторе, тем самым способствуя динамичной и готовой к будущему экономике эмирата.

Эта инвестиция демонстрирует стремление Miral формировать будущее досуга и развлечений в Абу-Даби и регионе, сигнализируя об эволюции достопримечательностей и впечатлений мирового класса острова Яс, которые будут очаровывать и радовать посетителей со всего мира на протяжении поколений.