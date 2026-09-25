Более 100 представителей бизнеса и государственных организаций обсудили защиту интеллектуальной собственности в Екатеринбурге

22 сентября в Екатеринбурге с успехом прошла конференция «Актуальные вызовы в области права интеллектуальной собственности», приуроченная к 25-летию Екатеринбургского филиала юридической фирмы «Городисский и Партнеры».

Конференция организована юридической фирмой «Городисский и Партнеры» при поддержке издательства «Деловой квартал».

На юбилейной конференции участники обсудили практические вопросы правовой защиты интеллектуальной собственности в текущей ситуации.

Приветствие участникам конференции направил Вице-губернатор Свердловской области, Министр промышленности и науки Шмыков А.В. – «На протяжении 25 лет юридическая фирма «Городисский и Партнеры» уверенно занимает ключевые позиции и выступает ведущим экспертом в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Коллективом фирмы инициировано подписание и дальнейшая реализация соглашения о сотрудничестве между Роспатентом и Правительством Свердловской области, что способствовало стимулированию инновационной деятельности в регионе».

В.Н. Медведев, Председатель Партнерства «Городисский и Партнеры» обратил внимание участников конференции на важность патентной защиты инновационной деятельности, – «Патентная активность — это основной индикатор реального инновационного потенциала любой страны. За каждой поданной заявкой стоит результат исследований и разработок учёных и инженеров. Именно способность нации защищать права на интеллектуальную собственность и коммерциализировать свои изобретения определяет её конкурентоспособность в XXI веке».

С.Г. Егоров, Партнер, Патентный поверенный РФ, Региональный директор, («Городисский и Партнеры», Екатеринбург), напомнил, что екатеринбургский филиал был открыт одним из первых и в этом году отмечает свое 25-летие. Открытие филиала в Свердловской области было обусловлено высоким инновационно-экономическим потенциалом региона, который и сегодня входит в 10-ку лидеров патентования в России.

По данным Роспатента, по итогам 2025 года Свердловская область заняла шестое место среди регионов России по количеству заявок на изобретения. За год их число составило 645 против 715 в 2024 году. При этом количество заявок от юридических лиц снизилось с 579 до 493, а от физических лиц выросло со 136 до 152.

Среди патентообладателей региона в 2025 году — Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (146 патентов на изобретения), Уральский государственный медицинский университет (44) и корпорация «Уралвагонзавод» (27).

Также ведущие патентные поверенные и юристы фирмы осветили самых острые вопросы в эпоху импортозамещения:

служебные РИД: юридические и практические рекомендации;

как не упустить возможность получить патент за рубежом;

визуальная идентичность продукции: патентная защита дизайна;

актуальные требования к включению в реестр российского ПО: что изменилось и как адаптироваться;

Налоговые льготы и особенности налогообложения в сфере интеллектуальной собственности.

Круглый стол в рамках конференции был посвящен товарным знакам и ключевым аспектам их правовой охраны, а также вопросам авторского права в эпоху искусственного интеллекта.

Кроме того, участники получили уникальную возможность ознакомиться с программными решениями «Городисский и Партнеры» в области ИС, такими как Gorodissky IP Mobile, Gorodissky IP Security и Gorodissky Patadmin. Эти инструменты призваны облегчить управление правами на интеллектуальную собственность и обеспечить её надежную защиту.

Участие в конференции приняли более 100 представителей государственных и коммерческих компаний, учреждений образования Свердловской области.

Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом между специалистами в области права и представителями бизнеса, стремящимися эффективно защищать свои интеллектуальные активы в условиях динамично развивающегося рынка.

«Городисский и Партнеры» выражает благодарность всем участникам и партнерам за активное участие и вклад в успешное проведение конференции.