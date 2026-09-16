Наведение мостов между цивилизациями через объектив: новый документальный фильм SZMG «Мир в цвету»

В Казахстане, крупнейшей в мире стране, не имеющей выхода к морю, верховая стрельба из лука глубоко укоренилась как почитаемое традиционное наследие и соревновательный вид спорта. Алиби, юный спортсмен по верховой стрельбе из лука из Казахстана, питает стремление: пойти по стопам своего тренера и претендовать на титул чемпиона мира. Для Алиби посадка на коня и вытягивание лука символизируют не только сохранение традиции, но и скачок в будущее. «Именно поэтому я выбрал верховую стрельбу из лука», — отметил Алиби.

В декабре 2025 года Алиби впервые проехал тысячи километров в Шэньчжэнь, Китай, чтобы принять участие в турнире Global Horseback Archery Masters, широко известном как «Олимпийские игры по верховой стрельбе из лука», отправившись в свое долгожданное путешествие. Одновременно китайские юные конные лучники У Тунъюй (Wu Tongyu) и Хуан Цзыян (Huang Ziyang) глубоко погрузились в подготовку к престижному турниру на родной земле. Помимо стремления к спортивному совершенству, они разделяли более широкую миссию: вывод традиционного китайского «стиля Гуанци» верховой стрельбы из лука на международную соревновательную сцену.

Документальный сериал «Мир в цвету», созданный Международным коммуникационным центром Shenzhen Media Group (SZMG), рассказывает об этом захватывающем повествовании о культурном обмене между Китаем и Казахстаном. Во время соревнований в Шэньчжэне молодые спортсмены из обеих стран не только показали замечательные спортивные результаты, но и завязали глубокую, прочную дружбу за пределами арены. В то время как соревновательные виды спорта признают одного победителя, диалоги между различными цивилизациями способствуют более широкому горизонту, который выходит за рамки победы и поражения.

В ознаменование третьей годовщины Глобальной инициативы по цивилизации в 2026 году «Мир в цвету» фокусируется на взаимном обучении и обмене между мировыми цивилизациями. Съемочная группа провела обширные наземные съемки в нескольких странах, включая Китай, Великобританию, Германию, Италию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Казахстан и Кыргызстан. Благодаря личным повествованиям, основанным на человеческих интересах, сериал привлекает аудиторию из всех слоев общества, позволяя зрителям во всем мире резонировать с увлекательным очарованием межкультурных встреч.

https://www.youtube.com/watch?v=ote2rHz-Q5M