Он был идеалом, пока не стал человеком: почему влюбленность ослепляет

Знакомо ли вам чувство, когда в начале отношений человек кажется воплощением всех ваших мечтаний? Он — самый умный, самый добрый, самый «не такой, как все». Вы ловите себя на мысли: «Наконец-то я нашёл(а) того самого!». А потом, через несколько месяцев, розовые очки трескаются. Он опаздывает. Злится по пустякам. Не угадывает ваши желания. Выбирает себя, а не вас. И внутри растёт растерянность: «Куда делся тот идеальный человек?». Психолог Александра Сальникова объясняет: дело не в том, что партнёр «испортился». Дело в том, что вы влюбились не в него, а в свою фантазию.

Сальникова Александра Руслановна

Когда вы влюбляетесь не в человека, а в спасение

Идеализация на ранних этапах — это не про любовь. Это про поиск «волшебной таблетки» от одиночества, неуверенности, внутренней пустоты. Нам хочется верить: «Если он(а) со мной — значит, со мной наконец всё в порядке».

Как это работает?

Мы бессознательно ищем не партнёра, а фигуру, которая «долюбит», «увидит по-настоящему», «никогда не бросит». И находим — в собственном воображении. Реальный человек становится экраном, на который мы проецируем качества, которых у него может и не быть: мудрость, терпение, безусловное принятие.

Параллельно мы вытесняем свою «теневую» часть: страхи, уязвимость, потребность в заботе. В итоге отношения строятся не между двумя живыми людьми, а между фантазией и объектом, на который эта фантазия «повешена».

Негласный контракт: «Ты будешь идеальным, а я буду верить»

В идеализирующей влюбленности часто скрыт невидимый договор: «Я делегирую тебе ответственность за мой смысл, стабильность, самоценность. А взамен обязуюсь верить, что ты — особенный, лучший, “не как все”».

Это временно снижает тревогу. Но делает обоих заложниками ролей:

Один должен соответствовать образу: всегда понимать, всегда поддерживать, никогда не ошибаться.

Второй не имеет права «взрослеть» и отделяться, потому что тогда контракт рушится.

Что происходит, когда реальность стучится в дверь?

Человек делает что-то по-человечески живое, но «не положенное» идеалу: устаёт, злится, выбирает себя. И тогда прежний «идеальный» разрывается на два полюса: либо «предатель», либо «совершенно не тот человек».

Переживание похоже на маленькую смерть. Потому что рушится не только образ партнёра — рушится фантазия о собственном спасении.

Почему падение идеала так больно: вы теряете не человека, а надежду

Парадокс в том, что именно в момент «разочарования» впервые появляется возможность увидеть живого Другого. Но чтобы это произошло, нужно пережить потерю.

Что мы на самом деле теряем, когда идеал рушится

Иллюзию, что кто-то другой может «исцелить» нашу внутреннюю пустоту.

Надежду, что отношения отменят нашу конечность, одиночество, необходимость делать собственные выборы.

Удобную позицию «жертвы обстоятельств»: «Если бы он(а) был(а) идеальным(ой), у нас всё было бы хорошо».

Пока партнёр воспринимается как источник окончательного утешения, собственная жизнь остаётся «черновиком» — как бы «приложением» к отношениям. Это не про любовь. Это про отказ вступать в собственную жизнь как в пространство личной ответственности.

Обратная сторона пьедестала: что чувствует тот, кого идеализируют

Человек, которого идеализируют, оказывается под хроническим скрытым давлением: всегда быть устойчивым, всегда понимать, никогда не иметь «теневой» стороны.

К чему это приводит:

Эмоциональному выгоранию: невозможно постоянно соответствовать фантазии.

Обороне в виде холодности или иронии: «Всё равно меня не увидят настоящим».

Качелям между пьедесталом и обесцениванием: сегодня вы бог, завтра — «совсем не тот».

Когда вся надежда сложена в образ партнёра, человек перестаёт спрашивать себя: «А чего хочу я?». Он больше занят вопросами: «Подхожу ли я этому идеалу?» и «Как не потерять этот рай?». В итоге внутренний конфликт уходит в тень и возвращается в форме депрессии, пустоты, чувства: «Со мной что-то не так, раз отношения не спасают».

Как перейти от культа к близости: 4 шага к зрелым отношениям

Задача не в том, чтобы перестать влюбляться или «не идеализировать вовсе» — это невозможно. Влюблённость — прекрасная фаза. Важно научиться замечать, где заканчивается нормальное очарование и начинается культ.

1. Замечайте проекции, не осуждая себя

Поймали себя на мысли: «Он(а) — единственный(ая), кто меня понимает»? Спросите: «А что я проецирую на этого человека? Какие качества я приписываю ему, которых, возможно, нет?». Не для того, чтобы разрушить магию. А для того, чтобы постепенно увидеть реального человека.

2. Разрешите партнёру быть живым

Он(а) имеет право уставать. Злиться. Ошибаться. Выбирать себя. Это не предательство. Это человечность. Чем больше вы разрешаете партнёру быть несовершенным, тем больше пространства остаётся для настоящей близости.

3. Забирайте энергию из фантазии — вкладывайте в себя

Часть той энергии, что уходит на поддержание идеала, можно направить на собственный путь: свои ценности, желания, границы. Не «Как мне соответствовать ему(ей)?», а «Что для меня важно в этих отношениях?».

4. Примите: никто не отменит вашу жизнь за вас

Зрелые отношения начинаются там, где каждый признаёт: Другой не исцелит мою травму, не отменит мою смертность, не проживёт жизнь за меня. Но рядом с ним(ей) я могу идти свою дорогу — не в одиночку, а в компании равного.

Идеал — не враг. Враг — ожидание, что он заменит вас вам самим

Влюблённость ослепляет. Это нормально. Это часть магии. Но магия не должна заменять реальность.

Идеализация — не приговор отношениям. Это этап. И если позволить ему завершиться — не с разочарованием, а с принятием — на его месте может вырасти нечто более ценное. Не культ идеала. А близость двух живых, несовершенных, настоящих людей.

Вы не обязаны быть идеальным. Ваш партнёр — тоже. И иногда самый глубокий момент в отношениях — это не когда вы видите в другом бога. А когда видите человека. И выбираете остаться. Не потому, что партнер идеален. А потому что он — настоящий. И вы — тоже.

Сальникова Александра Руслановна