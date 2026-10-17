В рамках мероприятия Network X 2026 Всемирная ассоциация широкополосной связи (World Broadband Association, WBBA) провела в Вене Конгресс по развитию широкополосной связи (Broadband Development Congress, BDC). На конгрессе Боб Чень (Bob Chen), президент бизнес-подразделения оптических продуктов Huawei, выступил с программным докладом под названием «Переосмысление ценности сетей для нового роста в эпоху искусственного интеллекта» (Reshaping Network Value for New Growth in the AI Era). Он подчеркнул необходимость изменения концепций построения сети в эпоху ИИ на основе принципа трех «R»: Rebuilding network architecture (перестройка сетевой архитектуры), Reshaping business model (преобразование бизнес-модели) и Redefining network O&M (переосмысление эксплуатации и технического обслуживания сетей), что позволит переосмыслить ценность сетей и обеспечить новые возможности для роста.

Боб Чень отметил, что за последние три десятилетия каждый этап бурного развития услуг — от голосовой связи и интернета до видео — опирался на поддержку сетевой инфраструктуры. Сегодня ИИ развивается стремительными темпами. Большие модели ИИ уже насчитывают почти 10 триллионов параметров, а потребление токенов за последний год увеличилось почти в 50 раз. В эпоху ИИ кардинально изменились объекты, частота и требования к качеству сетевых соединений. Вся отрасль должна переосмыслить подходы к формированию ценности сетей.

По словам Ченя, важнейшим условием переосмысления ценности сетей является изменение философии их построения: планирование и развертывание сетей должны ориентироваться на потребности сервисов ИИ и размещение центров обработки данных ИИ (AIDC), а технологии искусственного интеллекта необходимо использовать для повышения эффективности эксплуатации и технического обслуживания. Этот подход можно свести к принципам трех «R». Rebuild network architecture — перестройка сетевой архитектуры: переход от традиционных сетей, организованных по административно-территориальному принципу, к сетям, ориентированным на ЦОД ИИ. Reshape business model — преобразование бизнес-модели: в корпоративном сегменте — переход от продажи исключительно пропускной способности к предложениям, объединяющим «пропускную способность + задержку + надежность», а также интегрированные сетевые и вычислительные услуги; в сегменте домашнего широкополосного доступа — переход от предоставления простого широкополосного подключения к организации домашней сети и в конечном итоге к интеллектуальным решениям для умного дома. Redefine network O&M — переосмысление эксплуатации и технического обслуживания сетей: переход от традиционных полуавтоматизированных процессов к интеллектуальному управлению на протяжении всего жизненного цикла сети.

Перестройка сетевой архитектуры

В прошлом сети строились по административно-территориальному принципу и подразделялись на национальные магистральные сети, региональные магистральные сети и городские сети. С развитием ИИ количество ЦОД ИИ увеличилось почти в десять раз, а объем сетевого трафика теперь определяется не численностью населения, а вычислительными мощностями.

Рассмотрим пример города Чжунвэй (Zhongwei) в Китае: ранее на него приходилось всего около 0,1% общего сетевого трафика страны. Сегодня Zhongwei стал одним из восьми национальных вычислительных центров Китая, а трафик интеллектуальных вычислений, связанный с ним, составляет более 10% совокупной пропускной способности сетей страны, благодаря чему город превратился в ключевой узел сети межсоединений ЦОД ИИ. Аналогичные процессы происходят во всем мире.

Поэтому сетевая архитектура должна перейти от ориентации на административные регионы к ориентации на ЦОД ИИ. Сети следует организовывать по иерархическому принципу вокруг центральных ЦОД (Core DC), региональных ЦОД (Regional DC) и периферийных ЦОД (Edge DC). Прямые ячеистые соединения между ЦОД с одним сетевым переходом позволяют создавать зоны гарантированной задержки 1, 5 и 20 мс и ускорять вывод услуг на рынок.

Преобразование бизнес-модели

В корпоративном сегменте ускоренное развитие ИИ приводит к трансформации производственных моделей предприятий. Например, одна китайская компания в области промышленного дизайна использует ИИ-рендеринг для значительного сокращения производственных циклов, причем рендеринг с применением ИИ в реальном времени требует задержки менее 2 миллисекунд. Чтобы воспользоваться такими возможностями, операторы могут перейти от выделенных каналов связи, характеризуемых только пропускной способностью, к многопараметрическим предложениям: «Пропускная способность + задержка + надежность». Благодаря технологиям OXC, ASON и квантового шифрования сети могут обеспечивать гарантированную задержку, высокую надежность и максимальный уровень безопасности, значительно повышая ценность выделенных каналов связи. Кроме того, используя вычислительные платформы, операторы могут перейти от продажи сетевых услуг к комплексным предложениям «Сеть + вычислительные ресурсы + модель/приложение», предоставляя интегрированные сетевые и вычислительные сервисы.

В сегменте домашнего широкополосного доступа операторы могут перейти от предоставления базового подключения к стратегии «Одно оптоволокно, одна сеть, один дом» (One Fiber, One Network, One Home). One Network («Одна сеть») означает создание высококачественной сети Wi-Fi во всем доме с использованием технологий FTTR или Wi-Fi Mesh. Один дом («Один дом») предполагает предоставление широкого спектра интеллектуальных приложений на базе домашних устройств с ИИ и ИИ-агентов. Кроме того, домашние ИИ-агенты меняют модели взаимодействия с домашними широкополосными сетями, позволяя пользователям взаимодействовать с ними в реальном времени и управлять домашними сетями с помощью простых голосовых команд.

Переосмысление эксплуатации и технического обслуживания сетей

В эпоху ИИ необходимо обеспечить сквозную интеллектуализацию процессов планирования, строительства, технического обслуживания, оптимизации и эксплуатации за счет внедрения интеллектуальных функций на уровне сетевых элементов, сети в целом и сервисов. Например, большинство жалоб на домашнюю сеть связаны с проблемами Wi-Fi. Сегодня интеллектуальная настройка Wi-Fi на основе ИИ автоматически определяет источники и виды помех, в реальном времени корректируя мощность передачи и другие параметры. Это позволяет повысить скорость Wi-Fi приблизительно на 20% в условиях наличия помех.

Второе направление — энергосбережение с помощью ИИ. Ранее сетевое оборудование работало на полной мощности независимо от уровня трафика, что приводило к значительному избыточному энергопотреблению. Теперь интеллектуальный анализ трафика позволяет динамически регулировать энергопотребление шасси OLT и линейных плат, сокращая общее энергопотребление оборудования более чем на 20%.

Наконец, в области интеллектуального самовосстановления при неисправностях устранение проблем домашнего широкополосного доступа подразделяется на три уровня. Самовосстановление (Self-Healing): проблемы радиоинтерфейса, например сбои роуминга, автоматически устраняются ИИ-агентами эксплуатации и технического обслуживания. Удаленная эксплуатация и техническое обслуживание (Remote O&M): проблемы с параметрами конфигурации устраняются удаленно из центра управления сетью (NOC) при содействии ИИ-агентов. Выезд специалистов (On-Site Visits): проблемы физических оптоволоконных соединений точно локализуются с помощью интеллектуального помощника O&M Copilot.

«Вступая в эпоху ИИ, мы должны изменить нашу философию: перестроить сетевую архитектуру, преобразовать бизнес-модель и переосмыслить эксплуатацию и техническое обслуживание сетей, — заключил Боб Чэнь. «Благодаря этим трем принципам R мы сможем переосмыслить ценность сверхширокополосных сетей (UBB) и совместными усилиями обеспечить новый рост в эпоху искусственного интеллекта!»