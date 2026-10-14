Экологический мониторинг выявил неоднозначные результаты реализации проекта «Чистый воздух»

При оценке итогов федерального проекта «Чистый воздух» необходимо учитывать не только отчётное сокращение выбросов, но и фактическое состояние атмосферы. К такому вопросу вновь привлекли внимание результаты мониторинга в городах-участниках программы, где положительная динамика расчётных показателей не всегда сопровождается заметными изменениями качества воздуха.

Стартовал проект «Чистый воздух» в 2019 году. На первом этапе планировалось к концу 2026 года уменьшить совокупный объём выбросов загрязняющих веществ в 12 городах не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2017 года. Позднее число участников увеличилось до 43. При этом данные Росгидромета и Роспотребнадзора указывают на необходимость более комплексного подхода к определению эффективности реализуемых мероприятий.

Существующая методология основывается на объёме валовых выбросов, выраженном в тоннах. Предприятия отчитываются о природоохранных результатах, в том числе об установке фильтров, модернизации производственных мощностей и переводе котельных на газ. Однако содержание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы зависит также от автомобильного движения, печного отопления частных домов, рельефа территории и высоты расположения источников выбросов. Эти обстоятельства затрудняют оценку реального эффекта по одному суммарному показателю.

Разница между отчётными результатами и данными наблюдений заметна в нескольких промышленных центрах. Так, в Красноярске вложения бизнеса в природоохранные мероприятия достигли примерно 60 млрд рублей, также обновлялся общественный транспорт за счёт бюджета. Тем не менее в 2025 году Росгидромет относил уровень загрязнения атмосферы к категории «очень высокий». Периодически фиксировались превышения нормативов по оксиду углерода, диоксиду азота и бенз(а)пирену.

В Омске, по данным региональных наблюдений, сохраняются проблемы с концентрациями отдельных загрязняющих веществ. За январь – сентябрь 2025 года Центр экологического мониторинга получил около 9 тыс. обращений жителей, а региональное Минприроды — 372 официальные жалобы, что в 2,6 раза превышает показатель предыдущего года. В Нижнем Тагиле снижение среднегодовых значений сопровождалось ростом максимальных разовых концентраций бенз(а)пирена и взвешенных веществ, способных влиять на восприятие загрязнения горожанами.

Координацию проекта на стратегическом уровне осуществляет Минприроды России. В числе ключевых участников управления программой — заместитель министра Максим Корольков.

С учётом продления планирования до 2036 года и расширения географии проекта эксперты экологического рынка и деловые ассоциации выступают за корректировку системы оценки. Предлагается дополнить показатели валовых выбросов прямыми измерениями качества атмосферного воздуха, чтобы сопоставлять отчётные результаты с фактическими изменениями экологической обстановки.