Студенты технических специальностей познакомились с работой современного шинного производства

Научно-технический центр «Кама» продолжает работу со студентами технических вузов. В рамках стажировки будущие инженеры познакомились с производственными и исследовательскими процессами Шинного комплекса KAMA TYRES, на мощностях которого выпускаются шины брендов Viatti, KAMA, KAMA PRO и FORZA, и смогли увидеть, как теоретические знания применяются при решении практических задач.

Программа включала знакомство с несколькими направлениями работы. Студенты посетили производственные площадки с автоматизированными и роботизированными линиями, лаборатории, где проводятся химические и физико-механические исследования материалов, а также подразделения, отвечающие за проектирование и испытания шин.

Отдельное внимание было уделено работе инженерных команд. Участники стажировки познакомились с этапами разработки продукции, подходами к оценке свойств материалов и методами проверки характеристик готовых изделий.

Такой формат позволяет студентам еще во время обучения получить представление о работе промышленного предприятия и о том, какие компетенции востребованы в инженерных подразделениях. Для молодых специалистов это также возможность сопоставить содержание университетских программ с реальными производственными и исследовательскими задачами.

Для НТЦ «Кама» взаимодействие с профильными вузами является одним из инструментов подготовки кадрового резерва. Стажировки позволяют знакомить студентов с различными инженерными направлениями и формировать интерес к работе в шинной отрасли еще до завершения обучения.

Практическое знакомство с производством особенно важно для инженерных специальностей, где значительная часть профессиональных навыков формируется непосредственно при работе с оборудованием, материалами, расчетами и испытаниями.