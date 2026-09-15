Чистая энергия для всех — BLUETTI и UN-Habitat расширяют совместные действия в Нигерии

Глобальная компания, занимающаяся чистой энергией BLUETTI и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) реализовали свою вторую совместную инициативу в рамках текущей программы BLUETTI «Lighting An African Family (LAAF)» в штате Бенуэ, Нигерия, 7–10 сентября. Данная инициатива следует за их первым сотрудничеством в Кении в 2025 году и продолжает миссию LAAF по поддержке недостаточно обслуживаемых сообществ по всей Африке с помощью решений в области чистой энергии.

В рамках данной инициативы был проведен двухдневный семинар по солнечной энергии в университете Rev. Fr. Orshio Adasu University Makurdi, на котором были рассмотрены основные концепции и варианты практического применения солнечной энергии. BLUETTI пожертвовала 50 комплектов для освещения и хранения солнечной энергии PB200 для практического обучения и запустила программу Campus Ambassador Programme для повышения осведомленности о чистой энергии в кампусах и близлежащих сообществах.

Инициатива распространилась на Елвату, общину в районе местного самоуправления Гума, где доступ к надежному электричеству остается крайне ограниченным. BLUETTI пожертвовала 180 дополнительных комплектов для домашних хозяйств, возглавляемых женщинами или пожилыми людьми, которые помогли более 1 000 жителей. Благодаря этим усилиям BLUETTI семьи смогли получить доступ к более безопасному и надежному электричеству для повседневных нужд, улучшив основные условия жизни и обеспечив при этом более широкие возможности для образования, общения и развития общин.

«Для нас большая честь еще раз принять участие в совместной с UN-Habitat инициативе. Данная программа распространилась от Восточной до Западной Африки, отражая наше общее стремление продвигать доступ к чистой энергии в большем количестве сообществ в Африке», — сказал Джеймс Рэй (James Ray), представитель BLUETTI.

На сегодняшний день LAAF оказала помощь более чем 60 000 человек по всей Африке. В перспективе BLUETTI и UN-Habitat продолжат укреплять свое партнерство, предлагая решения в области чистой энергии большему количеству африканских стран и создавая более широкую социальную и экологическую ценность. Ожидается, что текущее сотрудничество будет способствовать сокращению выбросов углерода примерно на 337,5 тонн за пять лет, поддерживая более устойчивые сообщества и устойчивое развитие для всех.