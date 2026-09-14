CGTN — Как БРИКС создает новые возможности для развития Глобального Юга

Солнечная электростанция приносит более чистую энергию в отдаленные населенные пункты. Цифровая промышленная платформа объединяет предприятия через границы. Предлагаемая зерновая биржа направлена на укрепление глобальной продовольственной безопасности. Единый голос обеспечивает развивающимся странам место за столом в управлении ИИ.

Это не отдельные истории успеха. Вместе они иллюстрируют, как сотрудничество БРИКС создает ощутимые возможности для Глобального Юга, демонстрируя, как четыре основные глобальные инициативы Китая претворяются в жизнь.

Поскольку БРИКС отмечает 20-летие сотрудничества, Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. В рамках темы «Развитие устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивости» саммит вступает в критический момент, когда страны Глобального Юга активно ищут более устойчивые, инклюзивные и самостоятельные пути развития.

Как отметил Штефан Оссенкеппер (Stefan Ossenkoepper), исследователь из немецкого Института Шиллера, философия, лежащая в основе сотрудничества БРИКС, органично сочетается с четырьмя глобальными инициативами Си, создавая мощную коллективную силу для создания новой парадигмы взаимовыгодного развития.

Ставим развитие на первое место

Развитие было бьющимся сердцем БРИКС с момента его создания.

Новый банк развития (НБР), создание которого лично отстаивал Си, к концу 2025 года одобрил 139 проектов с общим объемом финансирования около 43 млрд. долларов. От возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры до доступного жилья и доступа к чистой воде — финансирование НБР напрямую улучшает средства к существованию в развивающихся странах.

Между тем, создание Китайского центра промышленного потенциала БРИКС обеспечило специальную платформу для промышленной кооперации, передачи технологий и налаживания деловых контактов.

Индонезийский ученый Сити Мутиа Сетиавати (Siti Mutiah Setiawati) отметил, что за последние пять лет Глобальная инициатива в области развития и сотрудничество БРИКС усилили друг друга, подняв развитие на международную повестку дня и переведя общие стремления в конкретные результаты для развивающихся рынков.

Решение общих рисков

Для Глобального Юга развитие и безопасность тесно взаимосвязаны.

Столкнувшись с сегодняшними сложными проблемами в области энергетики, продовольственной безопасности и изменения климата, члены БРИКС расширяют сотрудничество, выходящее за рамки экономического роста, для совместного смягчения общих рисков.

На встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС в июне 2026 года участники уделили первоочередное внимание продовольственной безопасности, торговле сельскохозяйственной продукцией, устойчивому к изменению климата сельскому хозяйству и инновациям. Поскольку на страны БРИКС приходится примерно 42% мировых сельскохозяйственных угодий и мирового производства зерна, такие инициативы, как предлагаемая зерновая биржа БРИКС, способны стабилизировать глобальные цепочки поставок продовольствия.

Этот совместный подход воплощает Глобальную инициативу по безопасности, которая выступает за общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую безопасность, признавая, что подлинная стабильность зависит от защиты самих основ развития.

Ставить людей в центр

Помимо балансов и мегапроектов, БРИКС в конечном итоге ориентирован на людей.

Блок создал надежную межправительственную культурную структуру, что привело к появлению ярких платформ в области кино, образования, спорта, средств массовой информации и молодежных обменов. Эти инициативы устраняют культурные различия и позволяют молодым поколениям учиться друг у друга.

Это отражает основную суть Глобальной цивилизационной инициативы: уважение цивилизационного разнообразия, содействие взаимному обучению и установлению прочных связей между народами.

Предоставление Глобальному Югу более весомого голоса

БРИКС не только помогает развивающимся странам пользоваться плодами роста, но и расширяет их возможности по формированию правил глобального управления и передовых технологий.

Заявление БРИКС об управлении ИИ 2025 года отстаивало инклюзивную цифровую экосистему, обеспечивая переход развивающихся стран от пассивных потребителей технологий к активным нормотворцам.

Это движение напрямую отражает Глобальную инициативу Китая в области управления (GGI), которая призывает к суверенному равенству, многосторонности и более справедливому международному порядку. Б. Р. Дипак (B. R. Deepak), профессор Университета Джавахарлала Неру, отметил, что GGI предлагает ценную основу для БРИКС для продвижения реформы глобального управления, укрепления системы, ориентированной на ООН, чтобы сделать ее более представительной и справедливой.

По мере того, как лидеры БРИКС собираются в Нью-Дели на 18-й саммит БРИКС, блок продолжает прокладывать конкретные пути для более глубокого сотрудничества. В этом продолжающемся путешествии четыре глобальные инициативы Китая предлагают четкую основу для раскрытия новых возможностей на глобальном Юге, прокладывая путь к более справедливому, инклюзивному и совместному будущему.