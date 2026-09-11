Агентство S&P повысило прогнозы по рейтингам Freedom Holding Corp. и его дочерних компаний

Агентство S&P повысило прогноз по долгосрочным рейтингам Freedom Holding Corp и дочерних компаний в его составе со «стабильного» до «позитивного» и подтвердило рейтинг холдинга на уровне «B» и «BB-» уFreedom Finance JSC, Freedom Finance Еurope Ltd., Freedom Finance Global PLC и Freedom Bank Kazakhstan JSC. Также агентство повысило национальные рейтинги двух «дочерних» компаний: Freedom Finance JSC и Freedom Bank Kazakhstan JSC с «kzA-» до «kzA».

S&P заявило, что повышение прогноза по рейтингам Freedom Holding Corp. и компаниям группы связано с позитивной динамикой суверенного кредитного рейтинга Казахстана, одного из ключевых рынков. В августе 2026 года этот страновой показатель поднялся на одну степень с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом. В агентстве отметили, что это решение отражает устойчивые перспективы экономического развития страны, улучшение прогноза по снижению инфляции и перспективы для дальнейшего снижения ставки Национального банка Казахстана. По мнению S&P это, в свою очередь, обеспечит переток денег на фондовый рынок, и брокерские компании, в том числе Freedom Broker, станут бенефициаром этого процесса.

«Мы считаем, что Freedom Holding продолжит расширять свои финансовые и нефинансовые бизнесы, финансируемые за счет увеличения капитала, без нагрузки на капитализацию. Freedom Holding постепенно выстраивает свою агрегированную систему управления рисками и консолидации соответствия по сложной группе компаний с множеством дочерних предприятий в разных юрисдикциях. Усиленное управление рисками и соблюдение нормативов на уровне группы и дочерних компаний позволит группе адекватно отслеживать и контролировать потенциальные негативные ситуации. Дальнейшее повышение рейтингов зависит от улучшения их ключевых показателей», – отметили эксперты S&P.

Это уже второе позитивное действие S&P в отношении дочерних организаций Freedom Holding Copr. – в июне этого года S&P повысило рейтинги Freedom Finance JSC, Freedom Finance Еurope Ltd., Freedom Finance Global PLC и Freedom Bank Kazakhstan JSC до уровня «BB-».

«Повышение прогнозов от агентства S&P подчеркивает, что стратегически мы движемся в верном направлении, избрав путь развития не каждого бизнеса по отдельности, а строительства собственной глобальной институциональной экосистемы. Вместе с этим мы укрепляем наше корпоративное управление, управление рисками и тщательно работаем над ростом эффективности экономической модели во всех юрисдикциях нашего присутствия. Позитивный прогноз S&P свидетельствует о том, что этот прогресс признается независимым международным агентством», – заявил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.