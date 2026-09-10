ВТБ: Три региона могут значительно увеличить инвестиции в ГЧП в ближайшие пять лет

Иркутская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ обладают наиболее высоким финансово-экономическим потенциалом для увеличения инвестиционной активности на рынке государственно-частного партнерства (ГЧП) в ближайшие пять лет. К такому выводу пришли аналитики ВТБ Инфраструктурного Холдинга в своем исследовании регионального рынка ГЧП.

ВТБ Инфраструктурный Холдинг оценил перспективы 64 регионов с умеренной и минимальной активностью в применении механизмов ГЧП в сегменте проектов стоимостью свыше 1 млрд рублей. При расчете учитывались масштаб экономики региона, уровень государственного долга и дотационность бюджета.

Наиболее высокий потенциал для увеличения вложений в ГЧП-проекты, по оценке аналитиков, у Иркутской области — 8,8 балла из 10, Красноярского края — 8,7 балла и Ханты-Мансийского автономного округа — 8,5 балла.

Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

«Последние пять лет стали периодом активного роста регионального и муниципального рынка ГЧП: только в 2021–2025 годах было заключено 387 концессионных и ГЧП-соглашений стоимостью свыше 1 млрд рублей с общим объемом ожидаемых инвестиций более 3,3 трлн рублей. Однако потенциал инструмента в регионах пока раскрыт неравномерно. Почти 72% субъектов федерации относятся к категориям с пониженной активностью в ГЧП. Наше исследование показывает, что у значительной части этих регионов есть необходимые финансово-экономические предпосылки для более активного привлечения частного капитала в инфраструктуру. Чтобы этот потенциал реализовался, важны не только макроэкономические показатели, но и качество проектной подготовки, последовательная позиция региональных властей, участие опытных инвесторов и благоприятные денежно-кредитные условия».

По оценке ВТБ Инраструктурный Холдинг, высокие шансы на повышение активности в применении механизмов ГЧП имеют 16 регионов, набравших более 7 баллов. На них приходится почти 20% экономики всех регионов России и около 21% объема строительства в стране, при этом их текущая доля на рынке ГЧП составляет лишь около 6%.

Шесть из 16 регионов с наиболее высоким потенциалом расположены в Центральном федеральном округе. Еще по два региона представлены в Северо-Западном, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах, по одному — в Северо-Кавказском и Приволжском.

Отсутствие среди этих 16 субъектов регионов Дальнего Востока объясняется особенностями выборки. Шесть из 11 субъектов округа уже входят в категории регионов с повышенной активностью на рынке ГЧП и поэтому не учитывались в данной оценке. В целом доля регионов с пониженной активностью в использовании механизмов ГЧП на Дальнем Востоке остается минимальной среди федеральных округов.

Исследование также подтверждает концентрацию рынка ГЧП в ограниченном числе регионов. К наиболее активным относятся Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области, Якутия и Хабаровский край. На проекты в этих семи субъектах приходится почти 46% всех инвестиций в ГЧП в стране, или 2,2 трлн рублей.

Еще семь регионов входят в категорию активных: Пермский и Краснодарский края, Ленинградская, Новосибирская, Сахалинская и Тюменская области, а также Татарстан. Их доля на рынке составляет 20%, или около 940 млрд рублей инвестиций.

При этом наибольшее количество субъектов находится в категориях с пониженной активностью: 28 регионов отнесены к умеренно активным, еще 36 — к наименее активным. На них приходится соответственно 15,5% и 1,8% всех инвестиций в ГЧП-проекты. Для всех групп регионов сохраняется закономерность: чем больше масштаб экономики и строительной отрасли, тем выше вероятность активного применения механизмов ГЧП.

Лидером рынка по объему инвестиций остается транспортная отрасль. За последние пять лет на нее пришлось почти 1,4 трлн рублей вложений в новых концессионных и ГЧП-проектах стоимостью свыше 1 млрд рублей. Вместе с тем структура рынка заметно различается в зависимости от опыта региона: у наиболее активных субъектов на транспорт приходится 66% инвестиций, тогда как у наименее активных — лишь 13%. Одновременно доля коммунальной отрасли увеличивается с 19% у регионов-лидеров до 57% у субъектов с минимальной активностью.

Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

«По нашему мнению, существующие барьеры для развития ГЧП во многих регионах преодолимы. Для этого необходима более системная работа публичной и частной сторон: формирование приоритетного перечня инфраструктурных инициатив, качественная подготовка проектов, развитие территориального планирования, обеспечение преемственности решений при смене региональных команд и привлечение инвесторов с успешным опытом реализации проектов.

Дополнительным фактором развития рынка может стать сокращение инфраструктурных различий между регионами. Среди возможных направлений — устранение узких мест в транспортной системе, развитие транспортных коридоров и трансграничных проектов, реализация мастер-планов городов, масштабные программы модернизации инфраструктуры и создание специализированных отраслевых компаний».