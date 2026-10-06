Доклад Habitat for Humanity: трое из четырех человек сокращают расходы на предметы первой необходимости, чтобы позволить себе жилье

Согласно глобальному исследовательскому докладу, опубликованному организацией Habitat for Humanity International, расходы на жилье вынуждают миллионы людей во всем мире идти на сложные компромиссы, что идет в ущерб продовольствию, здравоохранению, финансовой безопасности и основным планам на будущее. Отчет, озаглавленный «Дом по какой цене?» и основанный на репрезентативных национальных опросах 30 000 человек в 22 странах, показывает, что полная стоимость жилья выходит далеко за рамки арендной платы или ипотечных платежей — она включает в себя то, от чего люди отказываются, чтобы обеспечить себе место, которое можно назвать домом.

Трое из четырех респондентов опроса (75%) говорят, что за последний год они сократили хотя бы один расход, чтобы позволить себе расходы на жилье, причем наибольшее давление оказывается на людей, уже сталкивающихся с большей уязвимостью жилья, включая тех, кто живет в неформальных условиях (89%), группы с низким уровнем дохода (85%) и молодое поколение — поколение Z и миллениалы (81%). Компромиссы достигают самого необходимого: треть респондентов (33%) тратят меньше на продукты питания, 32% окунаются в сбережения или чрезвычайные фонды, а 13% задерживают или избегают медицинского обслуживания, чтобы позволить себе жилье.

Несмотря на эти жертвы, многие домохозяйства все еще подвергаются воздействию, и почти половина людей во всем мире (48%) говорят, что одна неожиданная проблема может поставить под угрозу их способность оставаться в жилье. Доступность жилья также вынуждает идти на компромиссы в отношении безопасности, при этом 40% говорят, что они принимают некоторый уровень жилищного риска, потому что более безопасные варианты недоступны. В целом, людям не хватает уверенности в том, что решения находятся на горизонте, причем 56% говорят, что жилищная система в их стране сломана или не работает.

«Дом никогда не должен стоить вашего здоровья или будущего. Он должен быть основой здоровья, возможностей и финансовой безопасности. Тем не менее, более половины людей считают, что жилищная система в их стране сломана или просто не работает для них, — сказал Джонатан Рекфорд (Jonathan Reckford), генеральный директор Habitat for Humanity International. — Мы не можем принять будущее, в котором люди должны снижать свои ожидания в отношении того, что должен предоставить дом. Исследование показывает, почему нам нужно, чтобы правительства, предприятия и сообщества работали вместе над созданием жилищных систем, которые помогают людям строить будущее, а не просто выживать в настоящем».

Отложенные семьи, снижение благосостояния

Влияние расходов на жилье выходит за рамки бюджетов домашних хозяйств, влияя на благосостояние людей сегодня и на будущее, которое они надеются построить.

Более половины людей (56%) говорят, что расходы на жилье затрудняют создание семьи. Этот показатель возрастает до 62% для поколения Z и миллениалов.

Почти 6 из 10 родителей и опекунов (58%) обеспокоены тем, что стоимость жилья ограничивает возможности для их детей, подчеркивая, как давление на жилье задерживает важные этапы жизни и затрудняет достижение долгосрочной безопасности.

Озабоченность по поводу будущего домовладения наиболее высока в странах с более высоким уровнем дохода, особенно в Северной Америке, где более половины не домовладельцев в Канаде (56%) и почти половина в США (42%) говорят, что они не ожидают иметь дом в какой-то момент своей жизни.

Между тем, неудовлетворенность жильем является самой высокой в странах с низким национальным валовым доходом, таких как Кот-д’Ивуар (66%) и Эфиопия (63%), по сравнению со средним мировым показателем в 35%.

Более 1 из 3 человек (35%) говорят, что их жилищная ситуация является одним из самых больших источников стресса в их жизни, увеличившись до 64% среди респондентов, живущих в неформальных жилищных условиях, и 39% среди молодого поколения (поколение Z и миллениалы).

Арендодатели почти в 1,5 раза чаще, чем домовладельцы, говорят, что их жилищная ситуация может негативно повлиять на их здоровье (28% против 19%).

Между тем, почти 9 из 10 респондентов во всем мире (89%) говорят, что безопасное, комфортное и надежное жилье помогает им оставаться психически здоровыми, подчеркивая, что жилье — это не просто финансовый вопрос, а вопрос, который все больше определяет благополучие, устойчивость и способность людей заботиться о себе и своих семьях.

На безопасность жилья также все больше влияет изменение климата: почти треть людей (30%) ожидают, что экстремальные погодные условия усложнят их жизнь в течение следующих трех лет, в то время как 18% говорят, что их дом не защищает их от экстремальных погодных условий, таких как жара, холод или наводнения.

Правительства, предприятия частного сектора, гражданское общество и отдельные лица должны сыграть свою роль в обеспечении доступа людей к жилью, которое расширяет возможности, а не ограничивает их. Организация «Среда обитания для человечества» призывает правительства перейти от жилищных обещаний к жилищным путям посредством политической приверженности и инвестиций; предприятиям — расширять и внедрять инновационные возможности финансирования жилья; коллегам и партнерам — превращать фактические данные в действия, настоятельно призывая к изменению политики, финансированию и подотчетности; а отдельным лицам и сообществам — использовать свои голоса, навыки и сети для содействия долгосрочным жилищным решениям.

Отчет включает более подробную разбивку этих выводов, включая страновые и демографические данные.