Шэньчжэнь представляет тематическую песню и музыкальное видео о городе-организаторе APEC China 2026

Тематическая песня города-организатора APEC China 2026 «Встретимся там, где цветут чудеса» (在奇迹之城遇见你) была подготовлена отделом по связям с общественностью муниципального комитета Шэньчжэня КПК и создана Shenzhen Media Group. Музыку и текст песни написал Хэ Муян (He Muyang), вице-председатель Ассоциации музыкантов Китая, живущий в Шэньчжэне, а исполнили ее популярные певцы Джейн Чжан (Jane Zhang) и Джозеф Цзэнг (Joseph Zeng). Своим свежим, юношеским поп-звучанием песня рассказывает истории обычных мечтателей, сплетая воедино личные устремления, потрясающее развитие Шэньчжэня и более широкое видение Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

Выпущенный вместе с песней музыкальный клип выходит за рамки простой демонстрации городского пейзажа Шэньчжэня, а ставит людей в центр истории. Через опыт людей из всех слоев общества, особенно молодежи и людей из-за рубежа, он отражает энергию и привлекательность Шэньчжэня, Города чудес, и посылает теплое приветствие миру. Ролик длится 4 минуты 45 секунд и содержит 176 кадров, снятых в Шэньчжэне. На экране появляется более 100 жителей города. От координации места съемок и поддержки съемочного процесса до объединения участников, весь город принимал участие в производстве видеоролика. Это больше, чем просто музыкальное видео, оно стало общим выражением энтузиазма Шэньчжэня как принимающего города APEC.

От привлекательной мелодии до города, готового принять гостей со всего света, Шэньчжэнь берет на себя роль хозяина APEC с открытостью и инклюзивностью, тепло приглашая гостей из ближнего и дальнего зарубежья собраться в Шэньчжэне.

https://www.youtube.com/watch?v=lnXy7kWdz0s