На Пхукете открылось представительство Тайско-Российской торгово-промышленной палаты

На Пхукете в курортном комплексе Andaman City состоялось официальное открытие представительства Тайско-Российской торгово-промышленной палаты (Thai-Russian Chamber of Commerce, TRCC). Мероприятие объединило представителей тайского и российского делового сообщества и стало важным шагом в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Официальная церемония прошла в Andaman City, расположенном в районе Чонг Тале провинции Пхукет. В мероприятии приняли участие официальные лица Посольства РФ и Генерального Консульства РФ в Королевстве Таиланд, представители государственных и деловых структур Таиланда, предприниматели, инвесторы, руководители компаний и представители профессионального сообщества.

С приветственными обращениями выступили Генеральный консул Российской Федерации на Пхукете Егор Иванов, вице-губернатор провинции Пхукет Ромдон Хайи-авэ и президент Тайско-Российской торгово-промышленной палаты TRCC Виталий Киселев.

К участникам церемонии также обратились учредитель и владелец компании Andaman City Игорь Фарбитник и руководитель представительства TRCC на Пхукете Диана Федорова.

После официального открытия и выступлений почетных гостей состоялась церемония перерезания ленты, символизирующая начало работы представительства TRCC на Пхукете. Также партнерам и организациям, оказавшим поддержку проекту, вручили сертификаты признательности.

«Представительство TRCC на Пхукете станет локальной точкой взаимодействия для тайских и российских компаний, заинтересованных в развитии бизнеса, поиске надежных партнеров и реализации совместных проектов. Среди основных направлений его работы — содействие развитию торговли и инвестиций, информационная и консультационная поддержка компаний, установление деловых контактов, организация бизнес-миссий, отраслевых мероприятий и профессиональных встреч», — президент Тайско-Российской торгово-промышленной палаты TRCC Виталий Киселев.

Особое внимание будет уделено формированию долгосрочных партнерств и развитию прямого диалога между предпринимателями, инвесторами, профильными организациями и представителями деловых объединений двух стран.

Представительство готово выполнять роль «точки входа» для предпринимателей, которые только присматриваются к рынку Таиланда и нуждаются в первичной оценке деловой среды, поиске клиентов и надежных партнеров. В дальнейшем локальные инициативы на Пхукете планируется интегрировать в более широкую сеть контактов палаты по всей стране.

«Мы видим роль представительства в том, чтобы связывать местные запросы с деловой сетью палаты. Для гостиничного или ресторанного бизнеса это может быть знакомство с поставщиками и сервисными компаниями; для торговой компании — обсуждение каналов сотрудничества; для инвестора — лучшее понимание рынка и вопросов, которые необходимо изучить до принятия решения. Само открытие офиса не гарантирует сделок. Его практическая ценность будет определяться качеством контактов и сотрудничества, которые он поможет выстроить», — отметила руководитель представительства TRCC на Пхукете Диана Федорова.

Международный статус экономики острова подчеркивают и официальные данные: по классификации Министерства туризма и спорта Таиланда, за январь–август 2026 года на иностранных гостей пришлось около 74% всех визитов и 92% туристических доходов Пхукета. А товарооборот между странами составил около 1,35 миллиарда долларов — примерно на 25% больше, чем годом ранее. В палате отмечают, что следующим логичным шагом должно стать более глубокое и продуктивное взаимодействие различных деловых сообществ вокруг практических задач развития острова.

«Открытие представительства приобретает особое значение в условиях роста деловой и инвестиционной привлекательности Таиланда. Сегодня страна является не только одним из наиболее востребованных направлений для туризма и постоянного проживания, но и динамично развивающимся рынком, открывающим новые возможности для международного бизнеса, инвестиций и реализации предпринимательских проектов», — указал учредитель и владелец компании Andaman City Игорь Фарбитник.

Работа представительства TRCC позволит укрепить профессиональные связи, повысить эффективность взаимодействия между компаниями и создать дополнительные условия для реализации совместных инициатив.

«На мой взгляд, следующий важный этап — более тесное взаимодействие разных деловых сообществ вокруг конкретных задач Пхукета. Российским, тайским и другим иностранным предпринимателям полезно лучше понимать возможности друг друга: находить партнеров, обмениваться опытом и развивать сотрудничество с учетом интересов местной экономики. В перспективе представительство TRCC на Пхукете может связать интерес к Таиланду с конкретным деловым диалогом — сначала на острове, затем и с участниками сети TRCC в других городах», — подытожил Самвел Макарян, заместитель руководителя представительства TRCC на Пхукете.

Организаторами мероприятия выступили Тайско-Российская торгово-промышленная палата TRCС и Andaman Events. В подготовке и проведении официального открытия приняли участие DI PHUKET PROPERTY CO., LTD., генеральный партнер Doverka Fintech, официальный партнер по кейтерингу The 21 Restaurant, официальный партнер Honest Events, а также Andaman Riviera Construction Co., Ltd., обеспечившая поддержку площадки и локальной программы.