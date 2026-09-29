Тимур Турлов избран новым президентом FIDE

Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp., победил в выборах на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). На выборном конгрессе FIDE во втором туре голосования Тимур Турлов получил 110 голосов, другой претендент, Вадим Розенштейн, набрал 85 голосов. Ян-Херник Бюттнер выбыл из борьбы после первого тура. Выборы состоялись в субботу, 26 сентября, в Самарканде.

Тимур Турлов стал девятым президентом за более чем столетнюю историю FIDE. Первым вице-президентом организации назначен 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд, который входил в команду Турлова и ранее занимал эту должность.

К выборам в FIDE Тимур Турлов подошел в статусе президента Казахстанской федерации шахмат, которой он руководит с 2023 года, и главы Международной федерации школьных шахмат (ISCF). С того времени Freedom Holding Corp. Турлова вложила в развитие Казахстанской федерации шахмат около $30 млн. При Турлове Казахстан провел три международных турнира: матч за звание чемпиона мира, чемпионат Азии среди мужчин и женщин и чемпионат мира среди школьных команд. При поддержке федерации шахматные секции появились более чем в 1500 школ во всех регионах республики.

Программа нового президента международной шахматной федерации строится вокруг четырех основных направлений: цифровой трансформации, развития шахмат в образовании, укрепления институтов FIDE и финансовой устойчивости.

Тимур Турлов планирует повысить объем инвестиций в фонд развития шахмат до $7 млн. Из них предполагается выделить $2 млн на соревнования, $850 тыс. на подготовку тренеров и арбитров, $900 тыс. на преподавание шахмат в школах и $1,1 млн на поддержку поездок юных шахматистов. Для поддержки национальных федераций, которым не хватает собственных ресурсов для продвижения в медиа и СМИ, в программе нового президента предусмотрен ежегодный медиафонд размером $1,5 млн.

Одним из приоритетов Тимура Турлова станет финансовая устойчивость национальных шахматных федераций. Вне зависимости от размера все национальные федерации будут получать равный доступ к услугам и программам развития. Турлов также намерен внедрить в FIDE стандарты финансовой отчетности, применяемые публичными компаниями. Такой подход позволит повысить прозрачность деятельности организации и укрепить доверие спонсоров и партнеров.

Еще одно направление программы Тимура Турлова – «цифровизация» шахмат. Новый президент FIDE намерен создать единую цифровую экосистему, которая объединит игроков и тренеров во всем мире, организаторов и национальные федерации. Она будет включать цифровой FIDE ID, образовательную платформу, базы данных и инструменты для проведения соревнований. Важным звеном этого процесса станет искусственный интеллект. Он будет использоваться для анализа партий, подготовки игроков и тренеров, для администрирования турниров, а также для борьбы с нарушениями.

Отдельное внимание Турлов будет уделять развитию женских шахмат. В планах нового президента ФИДЕ увеличить финансирование женских соревнований в 5 раз – с $100 тыс. до $500 тыс. Кроме того, предполагается повысить долю женщин на руководящих позициях в FIDE как минимум до 35%.

«Чтобы добиться действительно масштабных результатов, нам нужно привлекать больше ресурсов и мыслить стратегически. Я планирую увеличить объём инвестиций в FIDE до $7 млн и лично беру на себя гарантию исполнения финансовых обязательств. Часть этих средств будет направлена в медиафонд, который позволит национальным федерациям укрепить свою репутацию и повысить узнаваемость среди глобальной аудитории шахмат. Новые коммерческие партнёрства, в свою очередь, помогут укрепить финансовую устойчивость FIDE. При этом FIDE не должна превращаться в бизнес. Моя долгосрочная цель — создать устойчивый фундамент для развития шахмат во всём мире и обеспечить федерациям возможности для роста на годы вперёд», — отметил президент FIDE, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.