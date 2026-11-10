Harley-Davidson выбрала Horizon Global в качестве партнера по росту

Экономика
10 ноября 2026

Компания Horizon Global получила награду за глобальный медиа-бизнес для Harley-Davidson. Этот шаг обеспечит большую прозрачность, ясность и согласованность глобальных медиа-операций Harley-Davidson, помогая бренду лучше связываться с существующими и потенциальными гонщиками на разных рынках, расширять свою глобальную аудиторию и повышать координацию, согласованность и эффективность своих инвестиций в средства массовой информации. 

«Harley-Davidson — это радость и крутость в мире мотоциклов. Комплексный подход Horizon к средствам массовой информации дает нам возможность лучше обслуживать наших клиентов и приветствовать новых. Команды отлично подходят. Они так же увлечены СМИ, как и мы мотоциклами», — сказал Маркус Фишер (Marcus Fischer), главный бренд-директор Harley-Davidson. 

Horizon Global будет управлять медиастратегией, инвестициями, планированием и измерениями в Северной Америке, регионах EMEA, APAC и LATAM. Horizon Global предлагает маркетологам больший выбор благодаря модели, которая сочетает в себе глобальный масштаб и возможности с гибкостью и предпринимательским духом. Для Harley-Davidson это означает большую видимость и координацию глобальных медиа-операций. 

«Немногие бренды успешно превратили клиентскую базу в пожизненное движение образа жизни, как Harley-Davidson, — сказал Боб Лорд, генеральный директор Horizon Global.

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