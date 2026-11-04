7-й форум China-CEEC SME Forum в Цанчжоу открывает новые возможности для сотрудничества

26–27 октября 2026 года в Цанчжоу, провинция Хэбэй, состоялся 7-й форум China-CEEC (Cangzhou) SME Cooperation Forum, приуроченный к 70-летию со дня основания Китайско-чешско-словацкой фермы дружбы. Форум на тему «Продвижение двустороннего сотрудничества, принятие общего будущего» спонсируется Муниципальным народным правительством Цанчжоу, Департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэбэй и Китайским центром содействия развитию МСП, MIIT.

Форум обнародовал план совместного развития экосистемы услуг ИИ в провинции Хэбэй в рамках инициативы «Wanfan Yunhai»; меры провинции Хэбэй по поддержке OPC в расширении возможностей высококачественного развития промышленных кластеров; план развития сотрудничества «Товары из Хэбэя выходят в мир» в Центральной и Восточной Европе; и стратегические рамки сотрудничества в области логистики между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Была открыта Торгово-промышленная палата Цанчжоу по экономическому и торговому сотрудничеству с Центральной и Восточной Европой, запущена инициатива по продвижению сотрудничества МСП между Цанчжоу и странами Центральной и Восточной Европы, а также объявлена партнерская программа города Цанчжоу.

На форуме было представлено восемь параллельных мероприятий, в том числе Конференция по трансграничным связям между малыми и средними предприятиями Китая и ЦВЕ, «Товары из Хэбэя выходят в мир • ИИ поднимает паруса», а также встречи по энергетическому оборудованию, энергии с нулевым выбросом углерода и производству оборудования Цанчжоу и ЦВЕ. Эти мероприятия создали практические возможности для бизнеса.

Оливье Зальцгебер (Olivier Salzgeber), вице-президент Cargill по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказал, что форум помог ему встретиться с потенциальными партнерами. Он был впечатлен моделью кругового развития в области экологически чистых химических веществ в Цанчжоу и прогрессом в цифровой трансформации с использованием ИИ. Компания Cargill инвестировала около 500 миллионов долларов в первые две фазы Hebei Jiahao Grains & Oilseeds в порту Хуанхуа. Зальцгебер сказал, что расположение порта и наземно-морское транспортное сообщение помогают снизить затраты на логистику, и компания планирует продолжать развивать свое присутствие в Цанчжоу.

Ван Юньхун (Wang Yunhong), президент IBIH Aerogel, сказал, что конференция по подбору партнеров прояснила путь компании на рынки Центральной и Восточной Европы и позволила провести прямые обсуждения с предприятиями из региона. Ян Чаои (Yan Chaoyi), генеральный директор компании Czech-Sino Shark (Cangzhou) Aircraft Manufacturing, сказал, что форум предоставил платформу для демонстрации проекта компании и выполнения международных заказов и технического сотрудничества.

В 2027 году сотрудничество Китай-ЦВЕ отметит свое 15-летие. Генеральный директор Департамента по европейским делам Министерства иностранных дел Китая Ли Цзянь (Li Jian) заявил, что Китай готов работать со странами региона для укрепления сотрудничества, содействия совместному развитию и взаимовыгодным результатам, а также обогащения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЕС.

Новостной репортаж от Xinhuanet.