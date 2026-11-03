HIZENERGY представила аккумуляторные системы накопления энергии для коммерческого и промышленного сектора в поддержку энергетического перехода  

Доктор Фей Ван, руководитель направления решений компании HIZENERGY, выступил с программным докладом, представив комплексный портфель аккумуляторных систем накопления энергии для коммерческого и промышленного сектора, призванный помочь Европе справиться с острыми проблемами обеспечения гибкости электросетей на фоне стремительного роста доли солнечной генерации, проявления эффекта эффектов «утиной кривой» и увеличения числа часов с отрицательными ценами на электроэнергию на рынке на сутки вперед.

Дальнейшее снижение стоимости систем делает установку накопителей энергии за счет потребителя, на его стороне электросчетчика, еще более экономически привлекательной для заводов, промышленных парков и коммерческих объектов. Флагманская серия ENERBOX от HIZENERGY поддерживает три основных режима работы: сетевой, автономный и с бесперебойным переключением между сетевым и автономным режимами. Комплексная система в едином шкафном исполнении с подключением по переменному току (AC-coupled) имеет мощность 125 кВт и емкость 261 или 313 кВт·ч с возможностью масштабирования за счет параллельного подключения шкафов.

Решения позволяют максимально увеличить собственное потребление электроэнергии от фотоэлектрических установок, сглаживать пики нагрузки, осуществлять энергетический арбитраж, участвовать в рынках вспомогательных услуг и обеспечивать резервное электроснабжение критически важных нагрузок. Устройства успешно прошли испытания на безопасность по стандарту UL 9540A и могут быть полностью введены в эксплуатацию на объекте в течение двух часов. HIZENERGY имеет в своем активе действующие проекты в различных странах Европы. Нидерланды выступают в качестве центрального европейского узла компании: здесь расположены региональный офис, склад и крупнейшая площадка послепродажного обслуживания; кроме того, по всей Европе действует сеть из 12 пунктов послепродажного обслуживания. Подтвержденные практикой сценарии применения включают интеграцию солнечной генерации, аккумуляторных накопителей и зарядных станций для электромобилей, надежное электроснабжение на базе микросетей, а также энергетический арбитраж для получения дополнительного дохода. Обладая 16-летним опытом собственной разработки систем преобразования энергии (PCS), HIZENERGY входит в категорию Tier 1 по классификации BloombergNEF и имеет сертификат инвестиционной надежности (bankability), выданный TÜV SÜD.

«Аккумуляторные системы накопления энергии для коммерческих и промышленных объектов открывают сразу несколько источников создания ценности: повышение экономической эффективности бизнеса, надежное энергоснабжение и реальный прогресс в декарбонизации европейских предприятий», — отметил доктор Фей Ван. Комплексная экосистема аппаратных и программных решений подходит как для новых, так и для модернизируемых промышленных и коммерческих объектов.