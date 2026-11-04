Reju расширила сеть отраслевых партнеров благодаря сотрудничеству с шестью текстильными предприятиями

Reju, компания по переработке текстиля в восстановленное текстильное волокно, объявила о сотрудничестве с шестью фабриками по разработке тканей для ускорения интеграции регенерированного полиэстера в глобальную цепочку поставок в текстильной промышленности. В Европе работа ведется совместно с предприятиями A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics и Utenos, а в США — с компанией Swisstex Direct, за счет чего расширяется сеть партнеров по производству высококачественного трикотажа, бесшовных изделий, технических тканей, а также передовых технологий крашения и отделки. Продолжающееся сотрудничество направлено на продвижение регенерированного полиэстера Reju по последующим этапам производственной цепочки — от сырья, которое будут выпускать будущие центры регенерации компании, до готовых тканей.

Шесть предприятий обладают взаимодополняющей специализацией в различных звеньях цепочки создания стоимости в текстильной промышленности: A. Sampaio — ведущая португальская компания с более чем 79-летним опытом производства кругловязального трикотажа; RDD Textiles — португальский производитель бесшовного трикотажа и кругловязаных полотен с сертификатами для прослеживания содержания переработанных материалов; Swisstex Direct — экологически ответственный поставщик трикотажа, а также услуг по крашению и отделке, базирующийся в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния) и Сальвадоре; Tintex Textiles — сертифицированная компания категории B Corp, специализирующаяся на инновационных трикотажных полотнах типа джерси и передовых технологиях крашения и отделки с пониженным воздействием на окружающую среду; FOV Fabrics — шведский производитель высокотехнологичных тканых материалов для сложных областей технического и функционального применения; Utenos Trikotazas — вертикально интегрированный производитель кругловязаных трикотажных полотен и одежды в странах Балтии, сочетающий более чем 50-летний опыт работы в текстильной промышленности с высокими стандартами европейского производства.

Это дает Reju доступ к предприятиям, специализирующимся на разработке кругловязаных полотен, переработке материалов с подтвержденной прослеживаемостью цепочки поставок, крупносерийном производстве трикотажа джерси, а также технологиях крашения и отделке, отвечающих стандартам устойчивого развития, — именно такие производственные возможности необходимы для масштабного преобразования регенерированного полиэстера из сырья в готовые ткани, пригодные к выводу на рынок.

«Каждое предприятие, с которым мы сотрудничаем, вносит свой вклад в развитие нашей циклической текстильной системы, — сказал Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — По мере расширения планов создания будущей сети центров регенерации Reju будут расти и наши возможности по обеспечению производителей и брендов регенерированным полиэстером стабильно высокого качества, который они смогут использовать в своей продукции».

Каждое из направлений текущего сотрудничества связано с конкретными проектами разработки, реализуемыми в производственной сети Reju, — это работа, отражающая реальный рыночный спрос, который компания отслеживает благодаря растущему числу брендов, заключивших с ней соглашения о совместных разработках.

Объявление о сотрудничестве с текстильными предприятиями стало продолжением года активного развития Reju, среди ключевых достижений которого — выделение 135 млн евро государственного финансирования Нидерландов по программе NIKI для поддержки строительства предприятия; выбор Рочестера (штат Нью-Йорк) в качестве места размещения первого североамериканского центра регенерации, а также выбор дополнительной площадки для будущего центра регенерации в Лаке (Lacq), Франция.

«Привлекая такие предприятия в нашу экосистему, мы можем превращать регенерированный материал в реальную продукцию, — добавил Фриск. — Именно так мы замыкаем производственный цикл не только в теории, но и на практике — от текстильных отходов до готовой ткани».