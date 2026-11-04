Yunji Technology продемонстрирует робототехнику, управляемую ИИ, и реальные решения в сфере гостеприимства на выставке EquipHotel Paris 2026

В то время как индустрия гостеприимства собирается на EquipHotel Paris 2026, Yunji Technology, зарегистрированное предприятие, специализирующееся на коммерческих сервисных роботах и ИИ-агентах, представит свои новейшие системы.

Компания Yunji продемонстрирует, как ее роботизированные решения работают вместе с существующими системами управления отелями для решения общих операционных проблем. Отельеры по всей Европе продолжают сталкиваться с постоянной нехваткой персонала и проблемой поддержания постоянного обслуживания гостей в нескольких отелях. Технология Yunji создана для удовлетворения этих повседневных потребностей за счет автоматизации рутинных задач и оптимизации внутренней логистики.

На выставке будут представлены живые демонстрации роботов, обрабатывающих повседневные рабочие процессы отеля. Посетители увидят, как системы управляют задачами, начиная от доставки в номер и руководства для гостей и заканчивая более широким управлением объектом. Вместо того, чтобы работать как изолированные машины, роботы Yunji функционируют как подключенная сеть, обеспечивая бесперебойную работу даже в часы пик. Yunji также представит GORA C40 для решения проблемы уборки общественных зон отеля.

Комплексное проектирование очистки: C40 сочетает в себе очистку, подметание, уборку пыли и пылесос в одном устройстве, что значительно сокращает время обслуживания оборудования и обучения персонала. Примечательно, что C40 может автономно перемещаться между этажами, интегрируясь с гостиничными лифтовыми системами, обеспечивая непрерывную уборку без ручной передачи.

Компания Yunji внедрила решения в более чем 20 странах и регионах, тесно сотрудничая с международными гостиничными группами. Взяв на себя повторяющиеся задачи, такие как доставка удобств или транспортировка постельного белья, роботы дают персоналу отеля больше времени, чтобы сосредоточиться на услугах для гостей. Система также генерирует оперативные данные, которые помогают менеджерам отелей выявлять узкие места и оптимизировать свои рабочие процессы.

«В EquipHotel Paris наша главная цель – прислушиваться к европейским отельерам, — сказал Джейк Ма (Jake Ma), директор по маркетингу Yunji Technology. — Демонстрируя, как наш парк, управляемый ИИ, и обновленные решения для очистки интегрируются в повседневную деятельность, мы стремимся предоставлять масштабируемые решения, которые решают конкретные проблемы труда и эффективности, с которыми сегодня сталкивается отрасль».