В ТРЦ «Зеленопарк» прошел масштабный концерт юных блогеров-миллионников

ТРЦ «Зеленопарк», находящийся под управлением УК «САМПА», стал площадкой для масштабного музыкально-интерактивного события, бесплатного двухчасового концерта с участием юных блогеров-миллионников.

Мероприятия развернулось в зоне фудкорта и привлекло широкую аудиторию подростков и семей с детьми. Перед гостями ТРЦ «Зеленопарк» с живым музыкальным шоу выступили известные контент-мейкеры и авторы вирусных треков: Лесюша, Виола Ви, Анастасия Хайруллина, Саша Клубника, модель и певица Тори Астапенко, а также Егор Егоров, Алисок и другие.

Юные артисты, являющиеся участниками VK Fest, «Супер Лайк Шоу» и ведущими Radio Kids FM, исполнили свои главные хиты, штурмующие топ-тренды коротких видео. В программу вошли такие популярные композиции, как «Шоколадная пчела», «На велике», «Окак», «Можно», «Туса вся», «Самокат мой», «Вкус варенья», «Буки Бук», «Я танцую», «Девочка из Роблокса» и другие треки. Вход для всех зрителей был свободным.

«Современные торгово-развлекательные центры уже давно превратились в полноценные лайфстайл-пространства и центры притяжения для городской аудитории. ТРЦ «Зеленопарк» активно развивает это направление, и концерт молодых блогеров-миллионников показал, насколько востребован такой формат. Живые эмоции, любимые треки и возможность увидеть кумиров вживую подарили нашим гостям настоящий праздник. Мы рады создавать такую искреннюю атмосферу и делать инфраструктуру наших объектов интересной для аудитории любого возраста», – отмечает Мария Дорохова, коммерческий директор УК «САМПА».