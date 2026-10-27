Новый сезон проекта «Зима в Москве» объединит свыше 500 площадок

Тема этого сезона — «Тепло большого города», а основой событийной программы станут добрые дела.

Третий сезон проекта «Зима в Москве» начнется 1 декабря. По традиции в разных районах столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, а также организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Проект объединит больше 500 площадок по всему городу, основная их часть будет расположена за пределами центра. Зимние программы ждут гостей ВДНХ, кинопарка “Москино”, музея-заповедника “Коломенское”, Парка Горького, олимпийского комплекса “Лужники” и множества других знаковых мест столицы. Тема этого сезона — “Тепло большого города”», — отметила Наталья Сергунина.

В основу событийной программы войдут добрые дела. Как и в предыдущие годы, на фестивальных площадках «Московских сезонов» будут работать «Домики добра» акции «Москва помогает». Все желающие смогут передать посылки и открытки участникам специальной военной операции и жителям новых и приграничных территорий.

Для семей бойцов подготовят спортивные мероприятия и экскурсии, приглашения на новогодние представления и подарки.

В декабре состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», а для детей, находящихся под опекой столичных некоммерческих организаций, уже в пятый раз проведут «Добрую елку».

Главным событием зимних каникул станет фестиваль «Путешествие в Рождество». На районных площадках и в парках столицы пройдут творческие мастер-классы, спортивные тренировки и музыкальные выступления. К зимнему городскому проекту вновь присоединятся предприниматели. Для них предусмотрено несколько форматов участия. Так, бренды могут представить товары в арт-павильонах «Сделано в Москве», стать партнерами клуба «Москва» на Тверском бульваре или провести лекции, мастер-классы, акции для посетителей на своих площадках. Прием заявок открыт на портале «Время возможностей для бизнеса». Мероприятия второго сезона проекта «Зима в Москве» посетили 32 миллиона жителей и гостей столицы. По всему мегаполису работало свыше 400 площадок. Многие городские пространства стали не только местами для отдыха и развлечений, но и центрами добрых дел. Вместе москвичи собрали более 50 тысяч подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов.